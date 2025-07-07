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محافظات

8 مصابين في حادث تصادم بالشرقية

حوادث الطرق بالشرقية،فيتو
حوادث الطرق بالشرقية،فيتو

شهدت محافظة الشرقية، اليوم، حادثًا جديدًا من حوادث "نزيف الأسفلت"، بعدما أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين كسور وكدمات وسحجات، إثر تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف على طريق “مصر– الإسماعيلية”، أمام قرية عساكر، في اتجاه محافظة الإسماعيلية.

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وكانت غرفة عمليات اسعاف الشرقية تلقت اخطارا، بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، بوصول المصابين في حالة تتطلب تلقي الرعاية الطبية العاجلة.

وبالانتقال إلى موقع البلاغ، تبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، مما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالرصيف، وأسفر عن وقوع الإصابات.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

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