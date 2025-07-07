سهل ومن والمنهج، ارتياح بين طلاب الثانوية الأزهرية بعد امتحان البلاغة (فيديو)

أدى طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، اليوم الإثنين، امتحان مادة البلاغة في مختلف محافظات الجمهورية، وسط حالة من الارتياح العام بين الطلاب، الذين أشادوا بسهولة الأسئلة والتزامها بما ورد في المنهج الدراسي.

طلاب العلمي بالأزهر: امتحان البلاغة سهل ومن داخل المنهج.. والاختيارات في متناول الجميع

وقال عدد من الطلاب لـ “فيتو”: إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وجاءت أسئلة الاختيار سهلة ومباشرة، دون تعقيد أو غموض.

وأضاف أحدهم: "الامتحان كان كويس، والأسئلة كلها من المنهج، ومستشار اللغة العربية الحمد لله بيجلنا امتحانات في المتناول، ومكنش فيه أي أخطاء زي اللي حصل قبل كده".

وأشار طلاب آخرون إلى أن امتحانات المواد العربية هذا العام جاءت جيدة بوجه عام، وجاءت معظمها من نماذج السنوات السابقة، مؤكدين أن امتحان البلاغة لم يكن طويلًا ولم يستغرق وقتًا كبيرًا في الحل. وقال أحدهم: "امتحانات المواد العربية كلها كانت كويسة، والبلاغة كانت قصيرة ومباشرة، وأصعب امتحان عدى علينا لحد دلوقتي هو الفيزياء".

من جانبهم، أكد طلاب آخرون من أمام لجنة المعادي بالقاهرة أن امتحان اليوم جاء مناسبًا من حيث الوقت والمحتوى، لافتين إلى أن المواد الأصعب حتى الآن من وجهة نظرهم كانت الفقه، والفيزياء، والأحياء.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية، ويبلغ طلاب القسم العلمي 73094 طالبًا وطالبة، البنين 38118 طالبًا والفتيات 34976 طالبة، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 100714، البنين 60147 طالبًا، والفتيات 40567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى الخميس 10 يوليو.

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