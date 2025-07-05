طالب بالثانوية الأزهرية عن مستوى الامتحانات: "محتاجين ننام على الكتاب علشان نجيب مجموع" (فيديو)

أعرب أحد طلاب القسم العلمي بـ الثانوية الأزهرية عن رؤيته لمستوى الامتحانات هذا العام، مشيرًا إلى أن منظومة الامتحانات تسير على نفس النهج المعتاد دون تغيير يذكر، وهو ما يفرض تحديات كبيرة على الطلاب تتطلب مزيدًا من المرونة خلال السنوات المقبلة.

وقال الطالب من أمام احد لجان محافظة القاهرة: "مستوى الامتحانات عمومًا مفيهوش تغيير، إحنا بنحاول نقول رأينا، بس في النهاية السيستم والنظام اللي ماشيين عليه مش بيتغير ومش هيستنوا حد، لكن أتمنى إن الدفعات الجاية يكون في راحة أكتر معهم علشان الدنيا تمشي بشكل أفضل".

طالب أزهري: نظام الامتحانات ثابت ومحتاجين مراعاة أكبر للدفعات المقبلة

وأضاف الطالب، في تصريحات خاصة لـ “فيتو” عقب أداء امتحان اليوم، أن جدول الامتحانات مناسب جدًا من حيث التوزيع، قائلًا:"الجدول منظم، خاصة في المواد الصعبة، بيديك وقت أكتر تقدر تذاكر وتستعد، وكمان بيظبط ترتيب المواد بحيث تقدر تاخد راحتك في المذاكرة".

ورغم الإشادة بتنظيم الجدول، أكد الطالب أن مستوى الامتحانات نفسه يحتاج مراجعة في ظل حجم المناهج الدراسية، موضحًا: "المفروض نكون بنذاكر من أول السنة، لأن المواد كتير ومحتاجة تكرار وتركيز، والمنهج كبير، فمحتاج وقت أطول علشان تقدر تلمّه كويس وتحقق أفضل نتيجة، وانت محتاج تنام علي الكتاب عشان تجيب مجموعة في ظل صعوبة الامتحانات".

امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية، ويبلغ طلاب القسم العلمي 73094 طالبًا وطالبة، البنين 38118 طالبًا والفتيات 34976 طالبة، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 100714، البنين 60147 طالبًا، والفتيات 40567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو الجاري، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى الخميس 10 يوليو.

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