تقارير: دوران لن يعود للنصر السعودي حتى بعد انتهاء عقده مع فنربخشة

أعلن النصر السعودي، رحيل الكولومبي جون دوران، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، على سبيل الإعارة، إلى فنربخشة التركي، لمدة موسم رياضي واحد.

وقال فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين أن نادي فنربخشة هو من سيدفع رواتب جون دوران بالكامل خلال فترة إعارته لمدة موسم من النصر.

وكتب رومانو على صفحته أن علاقة دوران انتهت تماما مع النصر السعودي ولن يعود إلى الفريق السعودي مرة أخرى حتى بعد انتهاء إعارته.

تلك الخطوة أثارت الكثير من الجدل، في ظل المبلغ المالي الكبير الذي تم إنفاقه على صفقة دوران، للتعاقد معه من أستون فيلا في يناير الماضي، بقيمة 77 مليون يورو، ومن ثمّ إعارته سريعًا إلى النادي التركي.



فنربخشة يعلن التعاقد مع دوران

وأصدر فنربخشة، بيانًا رسميًا، أعلن فيه التعاقد مع جون دوران، على سبيل الإعارة.

وقال الفريق التركي "توصلنا لاتفاق مع النصر واللاعب بشأن ضم جون دوران إلى فريقنا على سبيل الإعارة لمدة عام واحد".

وأضاف البيان "نتمنى للاعبنا الجديد، موسمًا حافلًا بالنجاحات مع قميصنا".

أرقام جون دوران مع النصر السعودي

ولعب جون دوران (21 عاما) 18 مباراة بقميص النصر، سجل خلالها 12 هدفًا، بينما لم يقدم تمريرات حاسمة في 1541 دقيقة لعب.

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