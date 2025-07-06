الأحد 06 يوليو 2025
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رياضة

فنربخشة التركي يضم دوران مهاجم النصر السعودي على سبيل الإعارة

جون دوران، فيتو
جون دوران، فيتو

أعلن نادي فنربخشة التركي، مساء اليوم الأحد، عن تعاقده مع الدولي الكولومبي جون دوران مهاجم نادي النصر السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

فنربخشة يعلن التعاقد مع دوران 

وأصدر فنربخشة، بيانًا رسميًا، أعلن فيه التعاقد مع جون دوران، على سبيل الإعارة.

وقال الفريق التركي "توصلنا لاتفاق مع النصر واللاعب بشأن ضم جون دوران إلى فريقنا على سبيل الإعارة لمدة عام واحد".

وأضاف البيان "نتمنى للاعبنا الجديد، موسمًا حافلًا بالنجاحات مع قميصنا".

أرقام جون دوران مع النصر السعودي 

ولعب جون دوران (21 عاما) 18 مباراة بقميص النصر، سجل خلالها 12 هدفًا، بينما لم يقدم تمريرات حاسمة في 1541 دقيقة لعب.

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