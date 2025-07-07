وكيل التعليم بالدقهلية يبحث الاستعداد للعام الدراسي الجديد

‏اجتمع اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية برؤساء أقسام الإحصاء بالإدارات التعليمية وذلك لمناقشة المستجدات التي تمت على موقع قواعد البيانات المركزية للوزارة ( بيانات تلميذ - بيانات مدرسة - بيانات معلم ).

الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦

وتناول الاجتماع الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ استكمالًا لتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب وأولياء الأمور.

و‏تم الاجتماع بحضور بسيوني محمد بسيوني وكيل مديرية تعليم الدقهلية وأحمد عطية مدير إدارة قواعد البيانات المركزية بمديرية حيث تناول الاجتماع عدة نقاط هامة كانت كالتالي:

‏-البت في قبول ملفات الطلاب ( رياض الأطفال -الصف الأول الابتدائي ) (عربي - لغات )

‏-الانتهاء من تسجيل نتائج الامتحانات لجميع المراحل الدراسية لصفوف النقل ( إبتدائي - إعدادي - ثانوي عام - ثانوي فني ).

‏-تنسيق الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي إلكترونيًا للعام العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦.

-‏مراجعة التظلمات وتعديل ورفع نتيجة التظلم الخاصة بالشهادة الإعدادية على الموقع الرسمي للوزارة.

‏-التنسيق بين رؤساء أقسام الإحصاء ورؤساء أقسام المراحل بالإدارات التعليمية وذلك لمراجعة بيانات الطلاب من سجلات شئون الطلاب بالمدارس حتى يتم إضافة الواقع بالموجود إلى قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة مما يترتب عليه حسن اتخاذ القرارات.

‏-إتاحة تسكين المعلمين على الكادر من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين.

‏-مراجعة النشرة الواردة من الوزارة لملف تغيير المسمى الوظيفي ومراجعة أكواد المعلمين والتخصصات وكود الاختبار الخاص بكل معلم لإرساله إلى الوزارة.

‏-مناقشة التحويلات الإلكترونية على موقع الوزارة للعام الدراسي الجديد.

‏في ختام الاجتماع قدم الرشيدي الشكر والتقدير للحضور لما يبذلون من جهد كبير لخدمة العملية التعليمية وتمنى للجميع التوفيق والسداد في أداء مهامهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.