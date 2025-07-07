الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

وزيرة التضامن تستقبل
وزيرة التضامن تستقبل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيتو

التقت الدكتورة مايا مرسي  وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري، ألفونسو بيريز رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 بحضور الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، ودينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مثنية على أداء وتعاون رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي انتهت فترة عمله بمصر، ليبدأ مرحلة جديدة، مشيدة بالتعاون الوثيق الذي حدث بين الهلال الأحمر المصري وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مواجهة العديد من الأزمات وعلى رأسها الأوضاع المأساوية التي شهدها قطاع غزة إزاء الحرب الإسرائيلية.

دعم قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تضافر جهود الهلال الأحمر المصري مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات ذات الصلة قد ساهم فى حشد الجهود لدعم قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية، مؤكدة أهمية التعاون والاستمرار في دعم جهود الهلال الأحمر المصري في أداء دوره الإنساني كجهاز مساند للسلطات المصرية محليا تجاه المجتمع المصري وإقليميا نحو دول الجوار، فضلا عن أهمية دعم جهود المتطوعين والتطوع.

وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى افتتاح الوزارة مؤخرا التشغيل التجريبي لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتعاون مع إدارة الإشارة للقوات المسلحة، حيث يهدف لتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ للحفاظ على سلامة المواطنين.

ومن جانبه، حرص رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة على توجيه الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على لقائه قبل مغادرته موقعه، مشيدا  بحجم التعاون مع الهلال الأحمر المصري والاحترافية الكبيرة التي يتعامل بها الهلال الأحمر المصري ومتطوعيه في الاستجابة للأزمات الإنسانية والإغاثية التي تشهدها المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الاجتماعي الهلال الأحمر المصري الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

وزيرة التضامن: صرف 38 مليون جنيه لأسر ضحايا حادث المنوفية غدًا

وزيرة التضامن: لن نسمح بالمتاجرة والتمثيل بنزلاء دور الرعاية

التضامن: تسليم 110 وحدات سكنية لخريجي دور الرعاية في 6 محافظات

الأكثر قراءة

وسام أبو علي يوجه صدمة جديدة للأهلي

ما حكم إقامة حفلات التخرج؟ الإفتاء تحسم الجدل

بيان عاجل من السكك الحديدية عن خروج عربة بقطار القاهرة - الإسكندرية عن مسارها بالمنوفية

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

قانون الإيجار القديم بين تصديق الرئيس أو الرفض، آخر مستجدات الأزمة

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

ليكيب الفرنسية: الأهلي يبدأ محادثات رسمية لضم ليونيل ميسي

أوناش السكك الحديدية تصل موقع حادث قطار المنوفية، وتكليف عاجل من وزير النقل

خدمات

المزيد

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

مزايا حساب المرتبات في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

تعديلات اشترطتها المقاومة لإتمام صفقة تبادل الأسرى الإسرائيليين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إقامة حفلات التخرج؟ الإفتاء تحسم الجدل

ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟ الإفتاء ترد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية