وزيرة التضامن: صرف 38 مليون جنيه لأسر ضحايا حادث المنوفية غدًا

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء صرف مستحقات مالية لأسر الضحايا من الفتيات والشباب الذين لقوا مصرعهم في حادث الطريق الإقليمي، وذلك اعتبارًا من غدٍ الاثنين، بإجمالي مبلغ قدره 38 مليون جنيه، يتم صرفه من خلال بنك ناصر الاجتماعي.

وزيرة التضامن: بدء صرف 38 مليون جنيه لأسر ضحايا حادث المنوفية بتبرع من رجل أعمال غدًا

وأوضحت هامش لقائها، اليوم الأحد، بعدد من الصحفيين، أن هذه المستحقات تأتي في إطار الدعم الإنساني والاجتماعي للأسر المتضررة، بعد تبرع كريم من رجل أعمال مصري، قرر تخصيص المبلغ لأسر 18 فتاة وشابًا لقوا حتفهم في الحادث المأساوي، الذي أثار حالة من الحزن والتعاطف الكبير في الشارع المصري.

وأكدت مرسي أن وزارة التضامن، بالتعاون مع بنك ناصر، حرصت على سرعة إنهاء الإجراءات الإدارية والمالية لصرف الدعم المستحق، وضمان وصوله بالكامل إلى ذوي الضحايا، في خطوة تعكس الالتزام الاجتماعي تجاه الفئات المتضررة.

وزيرة التضامن: الدولة لا تدخر جهدًا في مد يد العون لأبنائها في الأزمات

وشددت وزيرة التضامن على أن الدولة لا تدخر جهدًا في مد يد العون لأبنائها في الأزمات، سواء من خلال مواردها أو بدعم من المجتمع المدني ورجال الأعمال الوطنيين، مشيدةً بالموقف الإنساني النبيل للمتبرع، وواصفة إياه بأنه نموذج يحتذى به في المسؤولية المجتمعية.

وشددت على أن الوزارة تواصل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر الضحايا، إلى جانب الدعم المالي، في إطار خطة متكاملة لرعاية الأسر المتضررة، والعمل على تخفيف معاناتهم جراء الحادث الأليم.

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