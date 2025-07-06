الأحد 06 يوليو 2025
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أخبار مصر

مايا مرسي: إطلاق المنصة الدولية للحماية الاجتماعية في مايو المقبل

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو
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قالت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إن مصر تستضيف المنصة الدولية للحماية الاجتماعية فى مايو المقبل، وإن ذلك يأتي انطلاقا من إيمان مصر الراسخ بأهمية الحماية الاجتماعية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الإنسانية. 

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال لقائها مع الصحفيين إلى أن مصر تتبنى استحداث منصة دولية رفيعة المستوى للحماية الاجتماعية، تستضيفها مصر سنويا بالتعاون مع البنك الدولي، لتكون ملتقى عالميًا فريدا للاحتفاء بالإنجازات المتميزة التي تحققها الدول في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ومنارة للابتكار من خلال تبادل الخبرات الناجحة والدروس المستفادة وأحدث الاستراتيجيات بين صناع القرار، والخبراء، والمنظمات الدولية. 

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