المعاينة تكشف: سائق مشتول السوق قاد السيارة بجنون ودون رخصة وتسبب في وفاة طالبة وإصابة 10

شهدت محافظة الشرقية حادث تصادم مروع على طريق “بلبيس –مسطرد” أمام قرية المنير التابعة لمركز مشتول السوق، أسفر عن مصرع فتاة جامعية متفوقة وإصابة 10 أشخاص، وذلك بعد انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم.

المعاينة تكشف مفاجأة في الحادث

وكشفت المعاينة والتحريات الأولية أن سائق السيارة، البالغ من العمر 28 عامًا، كان يقود بسرعة جنونية دون امتلاك رخصة قيادة سارية، واصطدم بسيارة أخرى متوقفة على جانب الطريق، مما أدى إلى انقلاب السيارة وحدوث الكارثة.

وأفاد المصابون في التحقيقات أن قائد السيارة كان يقود برعونة شديدة، متجاوزا السرعة المقررة وغير مبال بسلامتهم، ما تسبب في حالة من الذعر بين الركاب حتى وقوع الكارثة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتم إحالة السائق إلى النيابة العامة، بعد نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وسط حراسة أمنية مشددة، تمهيدًا لاستجوابه وإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة.

وفاة طالبة متفوقة بجامعة الزقازيق في حادث مروع أثناء توجهها للعمل لدعم أسرتها، فيتو

وفاة طالبة متفوقة بجامعة الزقازيق في حادث مروع أثناء توجهها للعمل لدعم أسرتها

خيّم الحزن على أهالي مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، بعد وفاة الطالبة فاطمة أحمد يونس، 20 عامًا، الطالبة بالفرقة الأولى بكلية التجارة بجامعة الزقازيق، والتي لقيت مصرعها صباح اليوم في حادث سير مروع أثناء توجهها للعمل بطريق “بلبيس –مسطرد” أمام قرية المنير.

الحادث أسفر أيضا عن إصابة 10 من الشباب والفتيات، تم نقلهم إلى مستشفى مشتول السوق، فيما تم تحويل فاطمة إلى مستشفى الزقازيق الجامعي في حالة حرجة، بعد إصابتها بنزيف داخلي، لكنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها قبل الوصول.

فاطمة كانت تحمل عبء أسرتها، إذ أن والدها من ذوي الهمم، وكانت تستيقظ يوميًا في وقت مبكر للعمل بعد انتهاء يومها الدراسي، لتساعد في تحمل نفقات البيت.

الحزن يخيم علي منصات التواصل الاجتماعي

وقد ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالحزن الشديد عقب إعلان وفاتها، حيث عبّر الآلاف من أبناء الشرقية وطلاب الجامعة عن صدمتهم برحيلها، داعين لها بالرحمة ولأسرتها بالصبر.

وتم نقل جثمانها إلى مسقط رأسها بمشتول السوق استعدادًا لتشييعها إلى مثواها الأخير وسط حالة من الأسى والأسف على فقدان زهرة من زهرات شباب الجامعة.

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