الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المعاينة تكشف: سائق مشتول السوق قاد السيارة بجنون ودون رخصة وتسبب في وفاة طالبة وإصابة 10

حوادث الطرق بالشرقية،
حوادث الطرق بالشرقية، فيتو

شهدت محافظة الشرقية حادث تصادم مروع على طريق “بلبيس –مسطرد” أمام قرية المنير التابعة لمركز مشتول السوق، أسفر عن مصرع فتاة جامعية متفوقة وإصابة 10 أشخاص، وذلك بعد انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم.

مصرع وإصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة في الشرقية

المعاينة تكشف مفاجأة في الحادث

وكشفت المعاينة والتحريات الأولية أن سائق السيارة، البالغ من العمر 28 عامًا، كان يقود بسرعة جنونية دون امتلاك رخصة قيادة سارية، واصطدم بسيارة أخرى متوقفة على جانب الطريق، مما أدى إلى انقلاب السيارة وحدوث الكارثة.

وأفاد المصابون في التحقيقات أن قائد السيارة كان يقود برعونة شديدة، متجاوزا السرعة المقررة وغير مبال بسلامتهم، ما تسبب في حالة من الذعر بين الركاب حتى وقوع الكارثة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتم إحالة السائق إلى النيابة العامة، بعد نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وسط حراسة أمنية مشددة، تمهيدًا لاستجوابه وإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة.

وفاة طالبة متفوقة بجامعة الزقازيق في حادث مروع أثناء توجهها للعمل لدعم أسرتها،فيتو
وفاة طالبة متفوقة بجامعة الزقازيق في حادث مروع أثناء توجهها للعمل لدعم أسرتها، فيتو

وفاة طالبة متفوقة بجامعة الزقازيق في حادث مروع أثناء توجهها للعمل لدعم أسرتها

خيّم الحزن على أهالي مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، بعد وفاة الطالبة فاطمة أحمد يونس، 20 عامًا، الطالبة بالفرقة الأولى بكلية التجارة بجامعة الزقازيق، والتي لقيت مصرعها صباح اليوم في حادث سير مروع أثناء توجهها للعمل بطريق “بلبيس –مسطرد” أمام قرية المنير.

الحادث أسفر أيضا عن إصابة 10 من الشباب والفتيات، تم نقلهم إلى مستشفى مشتول السوق، فيما تم تحويل فاطمة إلى مستشفى الزقازيق الجامعي في حالة حرجة، بعد إصابتها بنزيف داخلي، لكنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها قبل الوصول.

فاطمة كانت تحمل عبء أسرتها، إذ أن والدها من ذوي الهمم، وكانت تستيقظ يوميًا في وقت مبكر للعمل بعد انتهاء يومها الدراسي، لتساعد في تحمل نفقات البيت.

الحزن يخيم علي منصات التواصل الاجتماعي

وقد ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالحزن الشديد عقب إعلان وفاتها، حيث عبّر الآلاف من أبناء الشرقية وطلاب الجامعة عن صدمتهم برحيلها، داعين لها بالرحمة ولأسرتها بالصبر.

وتم نقل جثمانها إلى مسقط رأسها بمشتول السوق استعدادًا لتشييعها إلى مثواها الأخير وسط حالة من الأسى والأسف على فقدان زهرة من زهرات شباب الجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وفاة واصابة 11 شخصا بالشرقية مصرع طالبة جامعية متفوقة في حادث مشتول السوق إحصائيات مركز حوادث المرور أخبار حوادث الطرق حوادث محافظة الشرقية اخبارمحافظة الشرقية

مواد متعلقة

أسفر عن وفاة طالبة جامعية وإصابة 11 فتاة، القبض على السائق المتسبب في حادث مشتول السوق

حالة المرور اليوم: أحجام مرورية متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

وسام أبو علي يوجه صدمة جديدة للأهلي

ما حكم إقامة حفلات التخرج؟ الإفتاء تحسم الجدل

بيان عاجل من السكك الحديدية عن خروج عربة بقطار القاهرة - الإسكندرية عن مسارها بالمنوفية

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

قانون الإيجار القديم بين تصديق الرئيس أو الرفض، آخر مستجدات الأزمة

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

ليكيب الفرنسية: الأهلي يبدأ محادثات رسمية لضم ليونيل ميسي

أوناش السكك الحديدية تصل موقع حادث قطار المنوفية، وتكليف عاجل من وزير النقل

خدمات

المزيد

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

مزايا حساب المرتبات في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

تعديلات اشترطتها المقاومة لإتمام صفقة تبادل الأسرى الإسرائيليين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إقامة حفلات التخرج؟ الإفتاء تحسم الجدل

ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟ الإفتاء ترد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية