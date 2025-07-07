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أخبار مصر

لراغبي السفر، الحكومة توفر 106 فرصة عمل في الأردن برواتب مغرية

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

أعلن محمد جبران وزير العمل ، اليوم الإثنين، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب الخريجين وذلك في المملكة الاردنية الهاشمية.

 

 

وأكدت وزارة العمل أنه تم توفير 106 فرصة عمل في مجالات مختلفة بالأردن.

ودعا الوزير الشباب الراغب في العمل في هذه المهن إلى التقديم على اللينك التالي هنا وذلك من اليوم الإثنين الموافق 7-7-2025، ولمدة 4 ايام. 


وأوضحت وزارة العمل  أن هذه الفرص توفرها الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، الإدارة العامة للتشغيل،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

 

وأشارت وزارة العمل إلى أن الرواتب تصل لـ 527 دينار أردني مطالبة الشباب بسرعة التقديم للحصول على فرص العمل. 

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العمل علي الحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة خارج وداخل مصر.

 

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