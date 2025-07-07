توفير 178 فرصة عمل لحدادين ونجارين مسلح في الإمارات

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، عن توفير 178 فرصة عمل في شركة "هايتك" بدولة الإمارات، عبارة عن 86 نجار مسلح، و92 حداد تسليح بناء.

ودعا الوزير الشباب الراغب في العمل في هذه المهن التقديم على اللينك التالي هنا،وذلك من اليوم الإثنين الموافق 7-7-2025، ولمدة 4 ايام.

وأوضح أن هذه الفرص توفرها الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، الإدارة العامة للتشغيل،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وقالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الفرص وفرها مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة منال عبدالعزيز عثمان،وأن مميزات هذه الفرص الجديدة راتب 1800 درهم إماراتي كل شهر،وتوفير السكن والمواصلات،ومصاريف الاستقدام، وأوضحت أنه من ضمن شروط التقديم أن يتراوح السن من 25 إلى 40 سنة.

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