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أخبار مصر

توفير 15 فرصة عمل جديدة في الأردن

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، عن توفير 15 فرصة عمل جديدة للشباب المصري في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في مجال الزراعة وتربية الدواجن، من خلال مزرعتين متخصصتين في الأردن.

وأوضح الوزير أن الفرص تشمل 10 وظائف على مهنة "مربي دواجن" بمزرعة الاتحاد للتنمية الزراعية والمسالخ، إلى جانب 5 فرص متنوعة بمزرعة شركة القدوة لتربية الدواجن، وهي: عامل أعلاف نهاري، وعامل أعلاف ليلي، وعامل جمع نافقة، وعامل تنزيل علف، وعامل غسيل مزارع.

جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل

وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية بالخارج، مؤكدًا أن الرواتب تتراوح بين 290 إلى 350 دينارًا أردنيًا حسب المهنة.

ودعا محمد جبران جميع الراغبين في التقديم إلى سرعة التسجيل عبر الرابط التالي هنا  وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد 6-7-2025، ولمدة 5 أيام.

الشروط الأساسية للتقديم

ومن جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل، أن الشروط الأساسية للتقديم تتطلب أن يكون المتقدم لديه خبرة أو قدرة على العمل في الزراعة وتربية الدواجن، مشيرة إلى أن المقابلات ستُجرى قريبًا لاختيار المرشحين المناسبين.

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