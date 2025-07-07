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حوادث

أسفر عن وفاة طالبة جامعية وإصابة 11 فتاة، القبض على السائق المتسبب في حادث مشتول السوق

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية القبض على سائق السيارة المتسببة في الحادث الأليم الذي شهده طريق بلبيس – مسطرد، مساء أمس الأحد، أمام قرية المنير التابعة لمركز مشتول السوق، والذي أسفر عن مصرع فتاة جامعية وإصابة 11 من عاملات اليومية بإصابات متفرقة.

 حادث مشتول السوق 

وكان مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع تصادم بين سيارة نصف نقل تقل عاملات يومية وأخرى شيفروليه كانت متوقفة على جانب الطريق، ما أدى إلى انقلاب السيارة الأولى.

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أسفر الحادث عن وفاة الطالبة فاطمة أحمد يونس، 20 عامًا، الطالبة المتفوقة بكلية التجارة – جامعة الزقازيق، التي لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء تحويلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعي بعد إصابتها البالغة. وكانت فاطمة تعمل باليومية لمساعدة أسرتها في مصروفات الدراسة.

كما أسفر الحادث عن إصابة 11 فتاة بإصابات تراوحت بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة، وتم نقلهن إلى مستشفى مشتول السوق المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقد تبين أن السائق المتسبب في الحادث يُدعى "أحمد ص. م."، 27 عامًا، وتم التحفظ عليه من قِبل قوات الأمن، وجرى تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 5851 جنح مشتول السوق لسنة 2025، مع إخطار جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية.

تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها.

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