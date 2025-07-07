الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حالة المرور اليوم: أحجام مرورية متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

أحجام مرورية متحركة
أحجام مرورية متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

 شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأثنين، كثافات مرورية مرتفعة وحالة من التكدس، بالتزامن مع الذروة الصباحية وخروج الموظفين والطلاب، ما تسبب في بطء حركة السيارات وتكدسات في عدة مناطق حيوية وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لتنظيم حركة السيارات.

 

حالة المرور اليوم 7 يوليو 2025

 

ضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 815 حكما في حملة أمنية بأسوان

اقتحام أوكار الجريمة، سقوط 36 بلطجيا وهاربا من المراقبة و3 تشكيلات عصابية

الطريق الدائري ومحور صفط اللبن في المقدمة

 سجل الطريق الدائري تكدسات متحركة، خاصة في المنطقة الممتدة من نزلة البحر الأعظم حتى الدقي وميدان الجلاء، وسط محاولات من رجال الإدارة العامة للمرور لتسيير الحركة.

 

 كما ظهرت كثافات ملحوظة على محور صفط اللبن للقادم من الطريق الدائري باتجاه شارع السودان.

كوبري أكتوبر وصلاح سالم.. تباطؤ ملحوظ
 تباطأت حركة السير أعلى كوبري أكتوبر، في الاتجاهين، وبشكل خاص في منطقة الوصلة المعلقة وعبدالمنعم رياض. كما رُصد زحام في محور صلاح سالم، خاصة في الاتجاه القادم من مطار القاهرة وصولًا إلى كوبري الفردوس.

شارع جامعة الدول العربية وكورنيش النيل
 شهدت منطقة جامعة الدول العربية ازدحامًا واضحًا، لا سيما أمام ميدان سفنكس وامتداد شارع البطل أحمد عبدالعزيز. فيما ظهرت كثافات مرورية أمام مبنى ماسبيرو على كورنيش النيل وحتى منطقة المعادي.

 

المرور يناشد قائدي المركبات بتجنب المحاور المزدحمة

 وناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور، واتباع الطرق البديلة لتجنب الزحام، مع الاعتماد على تطبيقات الملاحة لمتابعة الحالة المرورية أولًا بأول.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة للمرور الخدمات الأمنية والمرورية الخدمات الأمنية الحالة المرورية حركة السيارات محور صلاح سالم محور صفط اللبن

مواد متعلقة

ضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 815 حكما في حملة أمنية بأسوان

اقتحام أوكار الجريمة، سقوط 36 بلطجيا وهاربا من المراقبة و3 تشكيلات عصابية

ضبط طفل يقود سيارة بـ 6 أكتوبر، والداخلية تتحرك بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

القبض على سائق نقل تناثرت حمولة سيارته على الطريق الدائري بالقاهرة

تحرير 3 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على المحال والعقارات بالمحافظات

أخبار الحوادث اليوم: تفاصيل التعدي على مراقبة بلجنة ثانوية عامة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة.. إنذار بطلب فتح تحقيق في تجاوزات حفل عمرو دياب

ضبط سائق نقل بتهمة السير عكس الاتجاه وطمس اللوحات المعدنية بالخليفة

توجيهات رئاسية للتصدي لحوادث الطريق الإقليمي.. وجهود مكثفة من الداخلية على الطرق.. ومصادر أمنية: الكشف عن المخدرات وتشديد الرقابة ومكافحة السير عكس الاتجاه الأبرز

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

العقوبة المتوقعة حال إقامة الفنانة الدنماركية دعوى قضائية ضد مها الصغير

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟ الإفتاء ترد

3 ملفات مهمة تتصدر القمة المصرية الصومالية اليوم بمدينة العلمين

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية

خدمات

المزيد

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

مزايا حساب المرتبات في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

تفاصيل اتهام مها الصغير بسرقة لوحات فنانة تشكيلية دنماركية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟ الإفتاء ترد

ما حكم إقامة حفلات التخرج؟ الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية