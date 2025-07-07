محافظ الدقهلية يتفقد جمصة ويشدد على رفع الإشغالات والنظافة (صور)

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بجولة صباحية مفاجئة لمدينة جمصة، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفقد الكورنيش والممشى بمدينة جمصة.

محافظ الدقهلية في جولة بشاطئ جمصة

وأكد أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير مختلف الخدمات اللازمة والدعم المطلوب لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بمدينة جمصه، وحسن استغلالها وتوفير المناخ المناسب لاستقبال الزوار والمصيفين، وذلك بحضور الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة.

تفقد مستوى الخدمات المقدمة بشاطئ جمصة

وتفقد محافظ الدقهلية خلال زيارته المفاجئة عدد من الشوارع، وتفقد مستوى الخدمات المقدمة بشاطئ جمصة، وأكد ضرورة تواجد سيارات الإسعاف بالشاطئ وجاهزيتها لأي حالات طارئة، والتقى فرق الإنقاذ بالشاطئ.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالزي الرسمي لهم والتواجد المستمر وحسن التعامل مع المصطافين، كذلك تفقد المشايات المؤدية للبحر، والتقى المواطنين واستمع إليهم مؤكدًا على تلبية مطالبهم، وشدد على ضرورة استمرار الحفاظ على مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري للمدينة.

منع وجود أي إشغالات بالشاطئ وشوارع المدينة

كما شدد محافظ الدقهلية على منع وجود أي إشغالات بالشاطئ وشوارع المدينة التي يمكن أن تعوق حركة المرور والسير، ورفعها في حال وجودها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، ووجه لرئيس المدينة بتوفير الدعم اللازم والمطلوب للمواطنين المقيمين والزوار.

وأكد محافظ الدقهلية لرئيس المدينة ضرورة الاستمرار في الحفاظ على هذا المستوى اللائق من النظافة، واستمرار بذل الجهود خاصة خلال فترة الصيف، لتقديم أفضل الخدمات للمصطافين والزوار وإظهار المدينة بالوجه والمظهر الحضاري اللائق بها.

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