الإثنين 07 يوليو 2025
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حوادث

ضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 815 حكما في حملة أمنية بأسوان

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بـالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

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وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 7 قضايا جلب مواد مخدرة شملت  أكثر من 9 كيلوجرامات لمخدر الحشيش - 6 كيلوجرامات لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو بحوزة  3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية".
 

كما ضبط 8 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" 3 بندقية آلية - بندقية خرطوش – 4 فرد محلى بحوزة 8 متهمين"لـ4 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 815 حكما قضائيا متنوعا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.


 

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