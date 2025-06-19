الداخلية تكشف تفاصيل القبض على "المذيع الفرفوش" بتهمة التحريض على الرذيلة (فيديو)

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل القبض علي البلوجر سيد غنيم، الشهير بلقب "المذيع الفرفوش"، لقيامه بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعي.

القبض على المذيع الفرفوش بتهمة التحريض على الرذيلة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (صانع محتوى - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية) بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعي.



وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (2 هاتف محمول عدد 4 أجهزة لاب توب "بفحصهم فنيًا تبين احتواؤهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي" – الأدوات المستخدمة فى التصوير).

وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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