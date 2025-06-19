الخميس 19 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على "المذيع الفرفوش" بتهمة التحريض على الرذيلة (فيديو)

المذيع الفرفوش، فيتو
المذيع الفرفوش، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل القبض علي البلوجر سيد غنيم، الشهير بلقب "المذيع الفرفوش"، لقيامه بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعي.

 

القبض على المذيع الفرفوش بتهمة التحريض على الرذيلة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (صانع محتوى - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية) بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعي.


وتمكن رجال المباحث من  ضبطه، وبحوزته (2 هاتف محمول عدد 4 أجهزة لاب توب "بفحصهم فنيًا تبين احتواؤهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي" – الأدوات المستخدمة فى التصوير).

وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
 

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القبض على المذيع الفرفوش المذيع الفرفوش التحريض على الرذيلة القبض على المذيع الفرفوش بتهمة التحريض على الرذيلة وزارة الداخلية البلوجر سيد غنيم فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب فيديو خادشة للحياء

مواد متعلقة

النيابة تحقق مع "المذيع الفرفوش" بتهمة التحريض على الرذيلة

السجن 3 سنوات لسيدتين مغربيتين بتهمة ممارسة الرذيلة في شقة بعابدين

الأكثر قراءة

صواريخ إيران تزلزل إسرائيل والعرب غارقون في الترفيه.. عصام كامل يكتب: لماذا احتفلت الشعوب العربية بضربات إيران على الكيان الصهيوني؟

إيقاف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب ظروف جوية طارئة

بث مباشر، مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025

الحرس الثوري يطالب بإخلاء مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي قبل قصفه

سيناريوهات تأهل الأهلي لدور الـ16 بعد الخسارة من بالميراس بمونديال الأندية

وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل غير قادرة على دخول حرب مع مصر لهذا السبب

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة من بالميراس في كأس العالم للأندية

منحة مجانية من مدارس 30 يونيو للمتفوقين بالإعدادية، ما التفاصيل ؟

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

أسعار الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الخميس

الضاني يرتفع 5 جنيهات، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

قانون السكة الحديد، تعرف على عقوبة العبث بمعدات الهيئة

المزيد

انفوجراف

قبل امتحان العربي.. تعليمات عاجلة وحاسمة من وزير التعليم بشأن الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العم في المنام وعلاقتها بوجود مشكلات وهموم

هل تحديد نوع الجنين حرام شرعا؟ أمين الفتوى يوضح

غرور قارون، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 78 من سورة القصص (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية