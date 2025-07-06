الأحد 06 يوليو 2025
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محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ حملة الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية بالمنزلة

حملة تعاطي مخدرات،
حملة تعاطي مخدرات، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، حملة الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، والمخالفات المرورية بعدد من المراكز.

حملة مكبرة للكشف عن المخدرات 

جاءت الحملة بمشاركة إدارة مرور الدقهلية، ومباحث المرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وحدة الكشف عن المخدرات برئاسة مجلس الوزراء، والمعامل المشتركة بوزارة الصحة "قسم معمل المخدرات".

ضبط الحالة المرورية، والتأكد من سلامة السائقين وخلوهم من المواد المخدرة

وأكد محافظ الدقهلية، أن هذه الحملات تهدف إلى ضبط الحالة المرورية، والتأكد من سلامة السائقين وخلوهم من المواد المخدرة وصلاحيتهم للقيادة، حرصا على حياة وأرواح وسلامة المواطنين خلال تنقلهم من وإلى أماكن إقامتهم، كما تهدف إلى التفتيش على سلامة السيارات وصلاحيتها وسريان رخصها ورخص القيادة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط كل من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة بعد عمل التحاليل اللازمة لهم

وفي هذا السياق، قامت لجنة مكبرة، بشن حملة شملت تحليل مخدرات مفاجئ والتفتيش على المخالفات المرورية، وذلك على كمين بحر حادوس بالمنزلة.

 

وأسفرت عن ضبط كل من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة بعد عمل التحاليل اللازمة لهم، حفاظا على حياة وسلامة المواطنين أثناء قيادة السيارات، كذلك تم التفتيش من قبل إدارة المرور على سائقي السيارات بكل أنواعها وضبط المخالفين، والتأكد من تطبيق التعريفة المقررة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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