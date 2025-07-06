"التموين" تُعاقب 13 موظفًا بعد تجاوزاتهم في صرف السلع التموينية

أصدر اللواء محمد السيد عبد السلام، القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة، قرارًا إداريًا رقم (941) لسنة 2025، بمعاقبة 13 من العاملين بمنطقتي مبيعات 6 أكتوبر وشرق القاهرة بخصم أجر خمسة أيام من رواتبهم، وذلك لمخالفتهم القواعد المنظمة لصرف السلع التموينية.

وأوضح القرار أن العقوبة جاءت استنادًا إلى نتائج التحقيقات في الملف رقم (32 لسنة 2024 - مالي 6 أكتوبر)، والمقيد برقم (54 لسنة 2025 - مالي إدارة عامة)، والتي كشفت عن تجاوزات في صرف مقررات السلع التموينية (السكر والزيت) خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل 2024 لصالح أصحاب مشروع "جمعيتي"، بما تجاوز النسب المحددة رسميًا، وأدى إلى عجز في الأرصدة التموينية، ومنع تكوين احتياطي استراتيجي، الأمر الذي أثر سلبًا على سمعة الشركة وعرضها للمساءلة أمام الجهات الرقابية.

وشدد القرار، في مادته الثانية، على جميع القطاعات المعنية بمنطقتي مبيعات 6 أكتوبر وشرق القاهرة تنفيذ ما جاء بالقرار كل فيما يخصه، حيث صدر القرار بناءً على القوانين المنظمة للعمل في قطاع الأعمال العام، ولائحة العاملين بالشركة، ولائحة الجزاءات المعتمدة.

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