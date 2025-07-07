خيمينيز يخلد ذكرى جوتا في نهائي الكأس الذهبية 2025 (صور)

حرص المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز على تكريم زميله السابق الراحل ديوجو جوتا لاعب ليفربول خلال مباراة نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 المقام حاليا بين منتخبي المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وقبل بداية المباراة ارتدى خيمينيز قميصًا يحمل الرقم 20 واسم ديوجو جوتا، في خطوة رمزية لتخليد ذكرى زميله السابق، الذي وافته المنية مؤخرًا إثر حادث مأساوي.

كما حرص راؤول خيمينيز الاحتفال على طريقة صديقه جوتا بعد تسجيله هدف التعادل الأول في شباك الولايات المتحدة الأمريكية، كما رفع خيمينيز قميص خاص يحمل اسم جوتا ورقمه.

ولعب خيمينيز وجوتا معًا في صفوف نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، حيث شكّلا ثنائيًا هجوميًا بارزًا خلال موسمين، وترك الثنائي بصمة واضحة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأهل منتخب المكسيك إلي النهائي بعد الفوز على منتخب هندوراس بهدف نظيف، ويطمح المنتخب المكسيكي لتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجًا بلقب الكأس الذهبية، حيث يسعى لحصد اللقب العاشر في تاريخه.



ويسعي المنتخب الأمريكي للتتويج باللقب الثامن في تاريخه والثالث في آخر أربع نسخ، حيث حقق المنتخب الأمريكي.

نجح منتخب الولايات المتحدة تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الوصول إلي نهائي الكأس الذهبية بعد فوز صعب على جواتيمالا بنتيجة 2-1 في نصف النهائي.

تشكيل الولايات المتحدة ضد المكسيك



مات فريز، أليكس فريمان، كريس ريتشاردز، تيم ريم، ماكس أرفستن، تايلر آدامز، لوكا دي لا توري، سيباستيان برهالتر، مالك تيلمان، دييجو لونا، باتريك أجيمانج.

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