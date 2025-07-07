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رياضة

البطولة العاشرة، المكسيك يبتعد بصدارة الأكثر تتويجا بلقب الكأس الذهبية

المكسيك والولايات
المكسيك والولايات المتحدة، فيتو

الكأس الذهبية 2025، ابتعد المكسيك بصدارة الأكثر تتويجا بلقب الكأس الذهبية بواقع 10 بطولات ويليه الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 7 ألقاب بعدما توج المنتخب المكسيكي بلقب نسخة 2025 علي حساب أقرب منافسيه.  

السجل الذهبي لأبطال كأس الكونكاكاف الذهبية 


المكسيك: 10 ألقاب أعوام 1993، 1996، 1998، 2003، 2009، 2011، 2015، 2019، 2023، 2025.

 

الولايات المتحدة: 7 ألقاب أعوام 1991، 2002، 2005، 2007، 2013، 2017، 2021

كندا: لقب واحد عام 2000

 

وتوج منتخب المكسيك بلقب كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 بعد الفوز أمام الولايات المتحدة الأمريكية في النهائي 2-1.

 

وتعد نسخة 2025 التي توج بها المكسيك هي البطولة رقم 18 في تاريخ الكأس الذهبية التي إنطلقت عام 1991 وتوج بها الولايات المتحدة كأول بطل بعد الفوز أمام هندوراس بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.

 

 

وأقيمت الكأس الذهبية 2025 في الولايات المتحدة وكندا بمشاركة منتخبات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) ومنتخب السعودية.

 

أهداف مباراة الولايات المتحدة والمكسيك 

تقدم الولايات المتحدة بالهدف الأول عن طريق ريتشاردز بالدقيقة الرابعة ثم تعادل راؤول خيمينيز لمنتخب المكسيك بالدقيقة 27.

 

ونجح منتخب المكسيك في إحراز هدف الفوز بالشوط الثاني بالدقيقة 77 عن طريق إدسون ألفاريز.

 

 

 

وحرص المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز على تكريم زميله السابق الراحل ديوجو جوتا لاعب ليفربول خلال مباراة نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 بين منتخبي المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

 

وقبل بداية المباراة ارتدى خيمينيز قميصًا يحمل الرقم 20 واسم ديوجو جوتا، في خطوة رمزية لتخليد ذكرى زميله السابق، الذي وافته المنية مؤخرًا إثر حادث مأساوي.

 


كما حرص راؤول خيمينيز الاحتفال على طريقة صديقه جوتا بعد تسجيله هدف التعادل الأول في شباك الولايات المتحدة الأمريكية، كما رفع خيمينيز قميص خاص يحمل اسم جوتا ورقمه.

 

 

ولعب خيمينيز وجوتا معًا في صفوف نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، حيث شكّلا ثنائيًا هجوميًا بارزًا خلال موسمين، وترك الثنائي بصمة واضحة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

 

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