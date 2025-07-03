الكأس الذهبية، الولايات المتحدة الأكثر وصولا للنهائيات والمكسيك في الوصافة

الكأس الذهبية 2025، ضرب منتخب أمريكا موعدا مع المكسيك يوم الاثنين 7 يوليو الجاري في نهائي الكأس الذهبية 2025 والتي تشارك فيها منتخبات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) والمقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا.

وتعد نسخة 2025 هي البطولة رقم 18 في تاريخ الكأس الذهبية التي إنطلقت عام 1991 وتوج بها الولايات المتحدة كأول بطل بعد الفوز أمام هندوراس بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.

ويعد منتخب الولايات المتحدة أكثر المنتخبات وصولا لنهائي الكأس الذهبية بعدما سجل المرة رقم 13 بعدما حجز مقعده في نهائي نسخة 2025.

وقبل نسخة 2025 في نهائي الكأس الذهبية وصل منتخب أمريكا 12 مرة للنهائي نجح في الفوز في نهائيات أعوام 1991، 2002، 2005، 2007، 2013، 2017، 2021، فيما فشل في التتويج باللقب والاكتفاء بالوصيف 5 مرات أعوام 1993، 1998، 2009، 2011، 2019.

ويأتي منتخب المكسيك ثاني أكثر المنتخبات وصولا لنهائي الكأس الذهبية خلف الولايات المتحدة الأمريكية بعدما حجز المكسيك ظهوره رقم 12 في نسخة 2025.

وقبل نهائي الكأس الذهبية 2025 وصل المكسيك إلى نهائي البطولة 11 مرة نجح في التتويج 9 مرات والاكتفاء بالوصافة مرتين فقط.

وتوج المكسيك باللقب أعوام 1993، 1996، 1998، 2003، 2009، 2011، 2015، 2019، 2023 فيما احتل الوصافة والمركز الثاني عامي 2007، 2021.

موعد مباراة نهائي الكأس الذهبية 2025 بين أمريكا ضد المكسيك

وتقام مباراة المكسيك ضد أمريكا، في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة يوم الاثنين المقبل في نهائي الكأس الذهبية.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة الكأس الذهبية 2025 قررت اعتماد ركلات الترجيح مباشرة في مباريات ربع النهائي ونصف النهائي في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، دون اللجوء إلى الأشواط الإضافية كما جرت العادة في البطولات الكبرى.



ويعد الاستثناء الوحيد في المباراة النهائية، التي ستلعب يوم 7 يوليو على ملعب إن آر جي في مدينة هيوستن بولاية تكساس، حيث ستطبق القاعدة التقليدية بخوض أشواط إضافية إذا اقتضى الأمر قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.