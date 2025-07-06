حماس ترد على اتهامات الخارجية الأمريكية بشأن مراكز "مؤسسة غزة الإنسانية"

أعلنت حركة حماس، في بيان رسمي، رفضها لما وصفته بـ"الادعاءات الكاذبة" التي وردت على لسان وزارة الخارجية الأمريكية، والتي زعمت أن المقاومة الفلسطينية ألقت قنابل على مراكز تتبع ما تُسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية".

حماس: محاولة مكشوفة لتشويه المقاومة



وقالت الحركة في بيانها: "نرفض رفضًا قاطعًا ادعاءات وزارة الخارجية الأمريكية التي تتهم المقاومة باستهداف مراكز إنسانية في غزة، ونؤكد أن هذا جزء من حملة تضليل تهدف لتشويه نضال شعبنا المشروع".

المقاومة: التزامنا واضح بحماية المدنيين



وأكدت حماس أن أهداف المقاومة كانت ولا تزال عسكرية بحتة، وأنها لا تستهدف أي منشآت مدنية أو إنسانية، معتبرة تصريحات واشنطن محاولة للتغطية على جرائم الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء.

وطالبت الحركة بتحقيق دولي مستقل وشفاف لكشف حقيقة الانتهاكات، مؤكدة أن أكاذيب الإدارة الأمريكية لن تعفي الاحتلال الإسرائيلي من المسؤولية القانونية والإنسانية عن الجرائم المرتكبة في القطاع.

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