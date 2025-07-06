وزير الإسكان يتابع مستجدات إنشاء وحدتي "تنظيم السوق العقارية" و"تصدير العقار المصري"

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة آخر المستجدات والإجراءات التي يتم اتخاذها لإنشاء وحدتي "تنظيم السوق العقارية" و"تصدير العقار المصري"، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان والهيئة.

وأكد وزير الإسكان، أن اجتماع اليوم يهدف إلى عرض الرؤى الخاصة بعمل وحدتي "تنظيم السوق العقارية" و"تصدير العقار المصري"، لتحقيق الهدف من إنشائهما، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح هذه الرؤى على المطورين من القطاع الخاص والاستماع لآرائهم وأفكارهم، كما أنهم سيكونون ممثلين ضمن الوحدتين للمشاركة الحقيقية في اتخاذ القرارات، والاستفادة من خبراتهم.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع، الرؤية والتصور الخاص بعمل وحدة تنظيم السوق العقارية، والتى شملت الأطراف ذات الصلة بالسوق العقارية مثل الوسطاء العقاريين والمطورين العقاريين، والتسويق والصيانة الدورية بجانب إجراءات التسجيل بالوحدة والإجراءات الخاصة بها، وكذا التقييم والمتابعة للمسجلين بالوحدة.

كما استعرض وزير الإسكان، محاور عمل وحدة تنظيم السوق العقارية، والتي تتمثل في: التسجيل ومنح القيد والإجازة، والرقابة، ومنصة مصر العقارية، ونظام التصنيف المهني للشركات والوسطاء العقاريين، بجانب برامج التدريب والاعتماد المهني، وضوابط تسجيل شركات التسويق والوساطة العقارية، وكذا نظام الشكاوى وحملات التوعية والتثقيف.

وتطرق الاجتماع إلى محاور عمل وحدة تصدير العقار المصري ومنها: الترويج للعقار المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، وتنظيم أو المشاركة في المعارض العقارية الدولية، واستقبال استفسارات المستثمرين الأجانب، وغيرها من المهام التي من شأنها دعم ملف تصدير العقار المصري وجذب المستثمرين.

وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني أن الهدف من إنشاء الوحدتين يتمثل في وجود قاعدة بيانات متكاملة لكل عناصر السوق العقارية بجانب دعم ملف تصدير العقار المصري، مع وضع ضوابط منظمة للسوق العقارية، موجهًا بالعمل على وضع رؤية متكاملة بمشاركة كافة المعنيين بما فيهم المطورون لوضع الاستراتيجيات والأهداف وآليات التطبيق لتحقيق تلك الأهداف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.