وول ستريت جورنال: مفاوضات حاسمة بشأن الانتشار الإسرائيلي بغزة وآلية إيصال المساعدات

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلًا عن مسئول مطلع، أن المفاوضات الجارية حول غزة ستتضمن قرارات حاسمة تتعلق بالانتشار العسكري الإسرائيلي داخل القطاع، وكميات المساعدات الإنسانية، وآلية إيصالها.

"الانتشار الإسرائيلي" في غزة على طاولة التفاوض

وقال المسئول للصحيفة: "سيكون من الضروري حسم تفاصيل الانتشار الإسرائيلي داخل غزة، بما في ذلك المدى الزمني والجغرافي لأي وجود عسكري بعد وقف إطلاق النار".

ملف المساعدات الإنسانية بغزة في قلب المحادثات



وأضاف: "المفاوضات ستشمل أيضًا تحديد كميات المساعدات التي ستدخل القطاع، ومن سيشرف على توزيعها، وكيفية ضمان وصولها الآمن إلى المدنيين".

ترتيبات اليوم بعد حرب غزة التالي تزداد تعقيدًا



تأتي هذه التسريبات في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة ودول الوساطة جهودها للتوصل إلى اتفاق شامل، يشمل وقفًا لإطلاق النار، تبادلًا للأسرى، وترتيبات ما بعد الحرب، وسط خلافات مستمرة حول "اليوم التالي" في غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قوله في جلسات مغلقة إنه يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، مؤكدًا أنه واثق من إمكانية تحقيق ذلك، في إشارة واضحة إلى جهود التهدئة أو صفقة محتملة بشأن غزة.

وقال نتنياهو خلال محادثات مغلقة:"أرغب في التوصل إلى اتفاق، وأنا واثق من أن ذلك ممكن"-وهو ما يعكس تحولًا في لهجته بعد شهور من التصعيد العسكري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.