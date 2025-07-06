جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، رصد صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "تقرير أولي - رصد جيش الاحتلال إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي على اعتراض هذا التهديد".

وأضاف البيان: "يُطلب من الجمهور اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية".

وأشارت الجبهة الداخلية إلى دوي صفارات الإنذار في مناطق إسرائيلية مختلفة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن صفارات الإنذار دوت في منطقة البحر الميت وصحراء النقب، إثر إطلاق الصاروخ اليمني.

جدير بالذكر أن حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) تؤكد استمرارها في شن عمليات ضد إسرائيل، واستمرار الحظر على الملاحة الإسرائيلية في مسرح العمليات في البحر الأحمر تجاه باب المندب وخليج عدن وبحر العرب، دعما لغزة ولرفع الحصار عنها.

وأطلق الحوثيون مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل منذ أواخر عام 2023، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة، حيث تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية المدمرة على القطاع.

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