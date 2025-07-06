هيئة بحرية بريطانية: هجوم بقوارب مسلحة على سفينة قرب الحديدة اليمنية

افادت وكالة “رويترز” الاخبارية، نقلا عن هيئة بحرية بريطانية، أن هناك بلاغ عن واقعة على بعد 51 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة باليمن.

واوضحت الهيئة البحرية البريطانية، أن السفينة تعرضت لهجوم من قوارب أطلقت النار باستخدام أسلحة خفيفة وقذائف.

وقبل وقت سابق من اليوم قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، اليوم الاحد، بأنهم استهدفوا مطار اللد بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز فلسطين 2.

وتابع المتحدث العسكري باسم الحوثيين: “عملياتنا الإسنادية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

وأضاف: العملية حققت هدفها بنجاح وتسببت في هروب الملايين للملاجئ وأوقفت حركة الملاحة.

كما تسببت في توقف حركة المطار، مشيرة إلى أن العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة.

وحيت القوات المسلحة اليمنية، “غزة بأهلها الصامدين الصابرين، وبمجاهديها المؤمنين، الذين ثبتوا ثبات الجبال، وأنزلوا بأعداء الله النكال؛ فرغم الحصار والعدوان والتآمر والخذلان، لم يستسلموا ولم يخضعوا، يصنعون البطولات، ويجترحون الانتصارات بعزم لا يلين، وإرادة لا تستكين”.

وجدد البيان التأكيد على أن عمليات القوات المسلحة اليمنية الإسنادية مستمرة ضد الاحتلال حتى وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها، وعلى استعداد وجاهزية للتعامل مع أية تطورات قد تحدث خلال الأيام المقبلة.

وكان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع،أعلن قبل وقت سابق بأن القوات المسلحة ستصدر بيانًا مهمًا في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن فجر اليوم الأحد، رصد صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له: "تقرير أولي - رصد جيش الاحتلال إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي على اعتراض هذا التهديد".

وأضاف البيان: "يُطلب من الجمهور اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية".

وأشارت الجبهة الداخلية إلى دوي صفارات الإنذار في مناطق إسرائيلية مختلفة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن صفارات الإنذار دوت في منطقة البحر الميت وصحراء النقب، إثر إطلاق الصاروخ اليمني.

جدير بالذكر أن حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) تؤكد استمرارها في شن عمليات ضد إسرائيل، واستمرار الحظر على الملاحة الإسرائيلية في مسرح العمليات في البحر الأحمر تجاه باب المندب وخليج عدن وبحر العرب، دعما لغزة ولرفع الحصار عنها.

وأطلق الحوثيون مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل منذ أواخر عام 2023، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة، حيث تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية المدمرة على القطاع.

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