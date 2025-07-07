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تنسيق الجامعات 2025، البرامج الدراسية الجديدة بطب بيطري القاهرة والوظائف المؤهلة لها

كلية الطب البيطري
كلية الطب البيطري
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تنسيق الجامعات 2025.. يترقب طلاب الثانوية العامة انتهاء الامتحانات، وإعلان النتيجة، وانطلاق المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، حيث الانتقال إلى مرحلة مختلفة في حياتهم الدراسية.

ويبحث الطلاب كثيرا عن التخصصات والبرامج الدراسية الجديدة، والتي توفر فرص عمل جديدة، تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، ومؤخرا أصدر المجلس الأعلى للجامعات دليلا للبرامج الدراسية الجديدة بالجامعات الحكومية.

من بين تلك الكليات كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، حيث توفر الكلية مجموعة من التخصصات الدراسية المميزة، التي نرصدها في هذا التقرير.

البرامج الدراسية الجديدة بكلية طب بيطري القاهرة

أعلن المجلس الأعلى للجامعات أنه قد تم استحداث مجموعة من البرامج الدراسية الجديدة بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة  والتي جاءت كالتالي:

أولا: برنامج تميز الأدوية والمستحضرات الطبية

يؤهل هذا البرنامج الطلاب الدراسين بمعرفة علمية متقدمة في علوم الأدوية البيطرية الحديثة، بالإضافة إلى المهارات التطبيقية التي تؤهله للعمل في مجالات متنوعة تشمل العمل في المصانع الدوائية البيطرية، والمساهمة في تطوير المستحضرات البيطرية وإنتاجها، وإعداد الملفات العلمية الخاصة بالتراخيص الدوائية والمستحضرات،والمشاركة في إعداد الدراسات الطبية البيطرية، والقيام بالتجارب السريرية الحيوانية.

ثانيا: برنامج تميز طب وجراحة الحيوانات الأليفة

يؤهل هذا البرنامج الطلاب في مجال جراحة ورعاية الحيوانات الأليفة، ويقدم واعدة للتوظيف في الجهات الحكومية والوزارات المختلفة، بالإضافة إلى العيادات البيطرية الخاصة والمستشفيات المتخصصة، ومراكز الخدمات البيطرية العامة التي تُعنى بصحة الحيوان.

ثالثا: برنامج تميز سلامة وجودة الاغذية

يصبح خريج هذا البرنامج ملما بالعلوم الطبية البيطرية وصحة الأغذية وسلامتها، وهذا يمكنه من الالتحاق بالمجالات المختلفة بالسلسلة الغذائية، في كافة أطوار إنتاجها وتناولها.

رابعا: برنامج تميز طب ورعاية الأحياء المائية

يكون لدى خريج هذا البرنامج القدرة على العمل في مجالات الاستزراع السمكي، وصناعة الأعلاف وتحاليلها والرقابة عليها، وصحة المياه وجودتها، وإدراة برامج الأمان الحيوي للمزارع، والمفرخات السمكية.

خامسا: برنامج تميز طب وجراحة الفصيلة الخيلية

يضمن هذا البرنامج عمل الخريج في الفصيلة الخيلية، في الوزارت المختلفة مثل الداخلية والدفاع والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والعيادات والمستشفيات.

سادسا: برنامج تميز التكنولوجيا الحيوية التطبيقية

يمكن للخريج العمل في مجال التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها، ومصانع إنتاج اللقاحات، والمستحضرات البيولوجية البيطرية، وكتابة النشرات الطبية، ودراسة فعالية اللقاحات.

سابعا: برنامج تميز طب ورعاية الدواجن

يوفر هذا البرنامج خريجا لديه معايير جودة دولية في مجال طب ورعاية الدواجن، ويمكنه العمل في صناعة الدواجن، من تسمين الدواجن، وشركات الأدوية واللقاحات والمفرخات، ومراكز الأبحاث البيطرية للدواجن.

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