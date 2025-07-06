مبعوث ترامب: جهود مكثفة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة

أعرب ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاؤله بشأن 3 ملفات رئيسية تتعلق بالشرق الأوسط وهي غزة، وإيران، وتوسيع دائرة التطبيع بين دولة الاحتلال والدول العربية.

زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، جاءت تصريحاته عشية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تشمل لقاء مع ترامب.

زخما كبيرا للتوصل إلى اتفاق مع حماس

وفي لقاء مع أعضاء من الجالية اليهودية في منطقة هامبتونز بنيويورك، برعاية الحاخام مارك شناير، قال ويتكوف إن "هناك زخما كبيرا للتوصل إلى اتفاق مع حماس، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح".

وأعرب ويتكوف عن أمله في أن تنهي دولة الاحتلال الحرب في قطاع غزة، معتبرا أن "ترامب عازم على تغيير وجه الشرق الأوسط، والتزامه بأمن إسرائيل لا لبس فيه".

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