القبض على سائق نقل تناثرت حمولة سيارته على الطريق الدائري بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله تناثر حمولة سيارة نقل ثقيل أثناء سيرها على الطريق الدائري بالقاهرة، ما شكل خطرًا على سلامة المواطنين.

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة المتسببة في الواقعة، وتبين أن قائدها مقيم بمحافظة القليوبية، وبمواجهته أقر بما ارتكبه، مؤكدًا أن كسرًا في الباب الخلفي للسيارة تسبب في تساقط الحمولة من الرمال على الطريق.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، في إطار حرص وزارة الداخلية على مواجهة الإهمال المروري والحفاظ على أرواح مستخدمي الطرق.

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