أول من رأى الشمس، يحصد جائزة أفضل عرض بالتجارب النوعية لقصور الثقافة

حصد عرض "أول من رأي الشمس" لفرقة قصر ثقافة روض الفرج المسرحية، جائزة أفضل عرض ضمن منافسات عروض التجارب النوعية، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

عرض أول من رأى الشمس

وجاء ذلك خلال حفل ختام المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، والذي يقام على خشبة مسرح السامر، بحضور اللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية، وسمر الوزير مدير إدارة المسرح بالهيئة.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

ومن المقرر أن يتم الكشف بعد قليل، عن قائمة الفائزين بجوائز المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية.

وشهد المهرجان هذا العام مشاركة 26 عرضا مسرحيا ممثلة لمختلف أقاليم مصر، وقد تم اختيار هذه العروض من بين 120 عرضا مسرحيا، تنافست على مستوى 27 محافظة، بمشاركة نحو ثلاثة آلاف فنان مسرحي، في إطار تحقيق العدالة الثقافية، وتعزيز الحراك الفني والإبداعي في ربوع الوطن.

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