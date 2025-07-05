مسرح السامر يشهد حفل ختام مهرجان الفرق المسرحية في دورته الـ47 غدا

تختتم غدا الأحد، فعاليات الدورة السابعة والأربعين من المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، على مسرح السامر بالعجوزة، وذلك في الثامنة مساء، والذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، منذ 18 يونيو الماضي على مسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج.

حفل ختام المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

يقدم حفل الختام المخرج سامح بسيوني، ويتضمن فقرة غنائية لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب بقيادة المايسترو وائل عوض، يليها تكريم أعضاء لجنة التحكيم، والتي ضمت في عضويتها: الناقد د. محمد سمير الخطيب، الموسيقار د. طارق مهران، المخرج د. سيد خاطر، مهندس الديكور حازم شبل، والمخرج أحمد البنهاوي. كما يشهد الحفل تكريم فريق نشرة المهرجان برئاسة الكاتب يسري حسان والمركز القومي للمسرح والقائمين على المهرجان.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

وتختتم الفعاليات بإعلان توصيات لجنة التحكيم، والجوائز الرسمية للمهرجان، إلى جانب الجوائز الخاصة بفرق التجارب النوعية.

وقد نفذت دورة المهرجان بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة العامة للمسرح، وأدار فعالياتها الكاتب سامح عثمان، مقرر لجنة التحكيم.

وشهد المهرجان هذا العام مشاركة 26 عرضا مسرحيا ممثلة لمختلف أقاليم مصر، وقد تم اختيار هذه العروض من بين 120 عرضا مسرحيا، تنافست على مستوى 27 محافظة، بمشاركة نحو ثلاثة آلاف فنان مسرحي، في إطار تحقيق العدالة الثقافية، وتعزيز الحراك الفني والإبداعي في ربوع الوطن.

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