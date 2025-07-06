قرار وزاري بتكليف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية بتسيير أعمال الأهلية (مستند)

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا وزاريا بتكليف رؤساء جامعات القاهرة، والسويس، وكفر الشيخ، ودمنهور، وعين شمس، وسوهاج، والوادي الجديد، والفيوم، وطنطا والأقصر، ودمياط، ومدينة السادات، والفيوم، بتسيير أعمال الجامعة الأهلية المنبثقة عن الجامعة الحكومية التي يرأسونها.

وحمل القرار رقم 1254 بتاريخ 1 يوليو 2025.

قرار تكليف رؤساء الجامعات بتسيير أعمال الجامعات الأهلية

نص قرار تكليف رؤساء الجامعات الحكومية بتسيير أعمال الجامعات الأهلية

جاء نص القرار كالتالي:

بعد الاطلاع

على الدستور،

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ولائحته التنفيذية.

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وعلى قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ٢٠٢١.

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٧٨ لسنة ١٩٩٧ بتنظيم وزارة التعليم العالي.

وعلى قرارات رئيس جمهورية مصر العربية أرقام: ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٣ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تعيين رؤساء جامعات: جامعة السويس، جامعة المنوفية، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة سوهاج، جامعة كفر الشيخ، جامعة الوادي الجديد، جامعة الفيوم، جامعة طنطا، جامعة الأقصر، جامعة مطروح، جامعة مدينة السادات الأهلية.

وبناء على ما عرضه أ.د/ أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

قــرر

(المادة الأولى)

يكلف بحكم مناصبهم رؤساء جامعات: جامعة السويس، جامعة المنوفية، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة سوهاج، جامعة كفر الشيخ، جامعة الوادي الجديد، جامعة الفيوم، جامعة طنطا، جامعة الأقصر، جامعة مطروح، جامعة مدينة السادات الأهلية، كل منهم برئاسة اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال الجامعة الأهلية المناظرة لجامعته بحسب الأحوال وذلك بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من تعيين رؤساء الجامعات الأهلية المذكورة.

(المادة الثانية)

يكلف مجلس الجامعة الحكومية المختص أو من يفوضه الأستاذ القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، وذلك بعد موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويشترط تفرغ النائب لأداء المهام الوظيفية الموكل إليه.

(المادة الثالثة)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخه ويلغى كل ما يخالف ذلك.

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