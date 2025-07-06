الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سقوط صاروخ على نيريم في موقع إعادة بناء منازل مدمرة منذ هجوم 7 أكتوبر

غلاف غزة، فيتو
غلاف غزة، فيتو

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بسقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة في منطقة نيريم ضمن غلاف غزة، ما أدى إلى استهداف مباشر لموقع يجري فيه إعادة بناء منازل كانت قد دمرت خلال هجوم 7 أكتوبر.

 

الصاروخ الفلسطيني سقط داخل موقع بناء بغلاف غزة

ذكرت الهيئة أن الصاروخ انفجر في منطقة يجرى فيها ترميم المنازل التي تضررت خلال الهجوم الذي نفذته المقاومة الفلسطينية في بداية الحرب، دون الحديث عن وقوع إصابات.

 

نيريم تحت النار مجددًا

تعتبر نيريم واحدة من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من حدود غزة، وكانت قد شهدت أضرارا جسيمة خلال عملية طوفان الأقصى، وتتعرض باستمرار لرشقات صاروخية من فصائل المقاومة.

 

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بدوي صافرات الإنذار في نيريم بـ غلاف غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "سقوط صاروخ أطلق من غزة في منطقة مفتوحة قرب نيريم بغلاف غزة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيريم هجوم 7 أكتوبر طوفان الأقصى المقاومة الفلسطينية قطاع غزة غلاف غزة

مواد متعلقة

صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة

إعلام عبري يزعم: نتنياهو يرغب في التوصل لاتفاق بشأن غزة خلال الجلسات المغلقة

3 شروط من المقاومة الفلسطينية لإتمام صفقة تبادل الأسرى

الأكثر قراءة

مسلسل فات الميعاد الحلقة 18، حبس مسعد احتياطيا.. ودينا تتأكد من خيانة عمر

شباب النواب تقر بند الـ8 سنوات وتحظر ترشح الأعضاء لمدة دورتين على ذات المنصب

هل يجوز الخروج من المنزل وأنا على جنابة؟، الإفتاء تحسم الجدل (فيديو)

فريق سيدات غزل المحلة يخوض أول مران له استعدادا للموسم الجديد (صور)

كتائب القسام: استهدفنا مغتصبي نيريم والعين الثالثة بصواريخ "رجوم"

تصل لـ 44 فى أسوان، الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين

خناقة متسولين، الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على فتاة بالطريق الدائري بالجيزة

قرار وزاري بتكليف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية بتسيير أعمال الأهلية (مستند)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوبر ماركت اليوم الأحد 6-7-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

تعرف على سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة في السوق اليوم الاحد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الخروج من المنزل وأنا على جنابة؟، الإفتاء تحسم الجدل (فيديو)

ما حكم التبرع لشخص بنفقات العمرة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز للإنسان أن يوصي بكل ماله لشخص واحد؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads