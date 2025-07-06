سقوط صاروخ على نيريم في موقع إعادة بناء منازل مدمرة منذ هجوم 7 أكتوبر

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بسقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة في منطقة نيريم ضمن غلاف غزة، ما أدى إلى استهداف مباشر لموقع يجري فيه إعادة بناء منازل كانت قد دمرت خلال هجوم 7 أكتوبر.

الصاروخ الفلسطيني سقط داخل موقع بناء بغلاف غزة

ذكرت الهيئة أن الصاروخ انفجر في منطقة يجرى فيها ترميم المنازل التي تضررت خلال الهجوم الذي نفذته المقاومة الفلسطينية في بداية الحرب، دون الحديث عن وقوع إصابات.

نيريم تحت النار مجددًا

تعتبر نيريم واحدة من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من حدود غزة، وكانت قد شهدت أضرارا جسيمة خلال عملية طوفان الأقصى، وتتعرض باستمرار لرشقات صاروخية من فصائل المقاومة.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بدوي صافرات الإنذار في نيريم بـ غلاف غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "سقوط صاروخ أطلق من غزة في منطقة مفتوحة قرب نيريم بغلاف غزة".

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