أضرار التدخين السلبي، الطفل يستنشق 200 سيجارة سنويا

التدخين من الظواهر السلبية المنتشرة حول العالم ورغم التحذير منه إلا أن المدخنين مستمرين دون توقف ولكن للأسف مخاطر التدخين لن تؤثر عليهم وحدهم فقط بل تؤثر على حولهم أيضا.

والتدخين سلبي مخاطره لا تقل عن مخاطر التدخين نفسه، لذا على كل مدخن أن يمتنع عن التدخين فى المنزل أو مكان العمل حتى لا يؤذى غير المدخنين خاصة الأطفال.

ويقول الدكتور أيمن سالم استشارى أمراض الصدر، إن التدخين السلبي هو استنشاق غير المدخنين للدخان الناتج عن احتراق السجائر أو نغس المدخن نفسه، ويحتوي دخان السجائر على أكثر من 7000 مادة كيميائية، منها مئات المواد السامة، وقرابة 70 مادة مسببة للسرطان، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن كل خمس ثواني، يصاب شخص جديد على كوكب الأرض بمضاعفات مرتبطة بالتدخين السلبي.

مخاطر التدخين السلبي على الأطفال والنساء

وأضاف سالم أن البيت المصري تحول إلى بيئة موبوءة بالدخان، خاصة مع غياب ثقافة الوعي داخل بعض الأسر، حيث يدخن الزوج داخل الشقة أو حتى في غرفة المعيشة، وسط أطفاله وزوجته، وللأسف الطفل الذي يعيش في بيت فيه مدخن، يستنشق سنويا كمية من المواد السامة تعادل تدخين 200 سيجارة على الأقل، دون أن يلمس واحدة بيده".

وتابع، وتشير الدراسات إلى أن نحو 35% من الأطفال في مصر يتعرضون للتدخين السلبي بشكل يومي، ما يرفع من معدلات الإصابة بالتهابات الشعب الهوائية، والربو، والحساسية الصدرية، بل وبعض سرطانات الجهاز التنفسي، أما عن النساء، فبحكم قضاء وقت أطول في المنزل، هم الفئة الأكثر تضررا، لافتا أن السيدات غير المدخنات في بيوت بها مدخن، معرضات للإصابة بجلطات القلب، والانسداد الرئوي بنسبة تصل إلى 25%.

أضرار التدخين السلبي

مخاطر التدخين السلبي على الحوامل

وأوضح الدكتور أيمن سالم، أن النساء الحوامل يتأثرن بشكل مباشر، إذ قد يؤدي التعرض للدخان إلى مشكلات في نمو الجنين، أو ولادة مبكرة، كما أن الأطفال الرضع أكثر حساسية، حيث يزيد التدخين السلبي من احتمالية الإصابة بـ "موت المهد المفاجئ"، وعدوى الأذن، والربو المزمن.

مخاطر السجائر الإلكترونية

وعن ظاهرة "الشيشة المنزلية" و"السجائر الإلكترونية"، حذر سالم من الاعتقاد بأنها أقل ضررا، وقال البخار الصادر من السجائر الإلكترونية لا يعني أنه آمن، بل يحتوي على نيكوتين ومواد مسرطنة تؤثر على الصدر مباشرة، مؤكدا على ضرورة منع التدخين نهائيا داخل المنزل، حتى في وجود تهوية، لأن المواد السامة تظل عالقة في الستائر والمفروشات لساعات، وتوفير دعم نفسي للمدخن للإقلاع عن التدخين، بدلا من المواجهة العدائية، لتشجيعه على الإقلاع.

وأضاف استشارى الصدر، أنه يمكن استخدام أجهزة تنقية الهواء في حال عدم القدرة على السيطرة على التدخين السلبي، وزيادة التوعية في المدارس ووسائل الإعلام بخطورة التدخين السلبي، باعتباره مشكلة عامة وليست فردية، مشيرا إلى عدم وجود مستوى آمن للتعرض للتدخين السلبي، لذا يجب تجنبه تماما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.