خناقة متسولين، الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على فتاة بالطريق الدائري بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو مدعوم بتعليق صوتى تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن الادعاء بتعدى بعض الخارجين عن القانون على فتاة بالطريق الدائرى بالجيزة وإتخاذهم من تلك المنطقة مآوى لهم.



خناقة متسولين كلمة السر

رصدت أجهزة الأمن، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدعوم بتعليق صوتي، يتضمن مزاعم بتعدي بعض الخارجين عن القانون على فتاة أعلى الطريق الدائري بمحافظة الجيزة، وادعى ناشره أن المعتدين يتخذون من تلك المنطقة مأوى لهم، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين.

تحرك أمني سريع لكشف الحقيقة

وباشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة فحص المقطع. وتبين من خلال التحريات عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وأن ما ورد بالمقطع غير صحيح جملةً وتفصيلًا.

ضبط المتهمين وكشف الملابسات

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في الفيديو، وتبين أنهما "عاطل وسيدة" لهما معلومات جنائية، وبمواجهتهما أقرّا بوقوع مشادة بينهما تطورت إلى تبادل الضرب بسبب خلاف على مبلغ مالي منحه لهما أحد المارة، دون وقوع إصابات.

كما تم ضبط الشخص القائم بتصوير ونشر المقطع، حيث أقر بقيامه بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من حقيقته أو ملابساته.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المذكورين، وضد ناشر الفيديو بتهمة الإدلاء بمعلومات كاذبة ونشر محتوى مضلل من شأنه إثارة البلبلة بين المواطنين.

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