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دين ودنيا

وزير الأوقاف السابق: ضبط الكلمة وإعمال العقل ضرورة في الخطاب الديني

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، فيتو

شدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، على أهمية الدقة والانضباط في الخطاب الديني، مؤكدًا أن "ضبط الكلمة والجملة وصحتهما في الخطاب الديني، وإعمال العقل فيما يُقال قبل أن يُقال، هو أمر يجب أن يلتزم به كل من يتحدث في الشأن الديني، سواء كان كاتبًا أو متحدثًا".

وزير الأوقاف السابق: أخطر ما يواجه أي خطاب ديني أو ثقافي أو توعوي هو الانحراف به عن جادة الصواب

وأضاف جمعة، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن "أخطر ما يواجه أي خطاب ديني أو ثقافي أو توعوي، هو الانحراف به عن جادة الصواب، إيثارًا لتحقيق أي منفعة شخصية أو مصلحة ضيقة على حساب صالح الدين والوطن".

وزير الأوقاف السابق: التزام الدقة والصدق والتجرد في الخطاب الديني والثقافي يمثل صمام أمان للمجتمع

وأكد وزير الأوقاف السابق أن التزام الدقة والصدق والتجرد في الخطاب الديني والثقافي يمثل صمام أمان للمجتمع، ويحول دون استغلال الدين في غير مواضعه، داعيًا جميع المتحدثين في الشأن الديني إلى تحري المسؤولية والوعي بما يكتبونه أو يطرحونه أمام الناس.

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