الإسكان تطرح وحدات تجارية وخدمية جديدة في مزاد علني

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح جديد لوحدات تجارية وخدمية للبيع بنظام المزاد العلني بمدينة العاشر من رمضان.

وتطرح 8 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح ما بين 15 -46 مترا مربعا وتعقد جلسة المزاد العلني يوم 5 أغسطس المقبل.

افتتح المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، فعاليات الاجتماع الدوري الخاص برؤية مصر 2025، وذلك بحضور المهندس محمد محي، نائب رئيس الجهاز لقطاع المحطات والمشرف على إدارة الكهرباء وتحصيل المياه، إلى جانب أعضاء لجنة 2050.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي أن «هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن رفع كفاءة البنية التحتية وتحديث المرافق بالمدن الجديدة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وشدد على «ضرورة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين أجهزة المدن الجديدة لمواجهة التحديات المرتبطة بمحطات المياه والصرف الصحي، بهدف إنتاج مياه مطابقة لأعلى المواصفات والمعايير القياسية».

ومن جانبه، أشار المهندس محمد محي، نائب رئيس الجهاز، إلى أن «الاجتماع استعرض التجربة الناجحة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في محطة أورسكواليا، والتي تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 250 ألف م³/يوم، باعتبارها نموذجًا متميزًا في تحسين كفاءة محطات المياه وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير قطاع المرافق».

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص أجهزة المدن الجديدة على تحقيق رؤية مصر 2025، من خلال تطوير خدمات المرافق الأساسية والارتقاء بجودة الحياة في المجتمعات العمرانية الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمدينة السويس الجديدة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة المشروعات بمدينة السويس الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لها والعمل على تذليل أية تحديات لدفع عجلة العمل بتلك المشروعات.

وتابع وزير الإسكان خلال الاجتماع، آخر مستجدات إنشاء طريق خاص ومستقل بمدينة السويس الجديدة من طريق القاهرة / السويس، حيث استمع المهندس شريف الشربينى، إلى شرح تفصيلي من المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، عن مخرجات المخطط الاستراتيجي لمدينة السويس الجديدة، حيث إن المساحة الإجمالية للمدينة تبلغ حوالي 65 ألف فدان، ويشتمل مخططها الاستراتيجي على مناطق إسكان متنوعة، وأنشطة اقتصادية واستثمارية، ومراكز للأنشطة والخدمات على مستوى المدينة، بجانب شبكات النقل والحركة والبنية الأساسية.

كما تم استعراض أنماط الإسكان للمرحلة الأولى للمدينة، والتي تضم مناطق (إسكان متوسط - فوق متوسط - محدود الدخل)، ومنها موقعان بالمرحلة العاجلة من المرحلة الأولى على مساحة 300 فدان، وتشمل مناطق خدمية (خدمات على المستوى السكني - خدمات إقليمية «جامعة مقترحة» )، ومناطق اقتصادية (مناطق استثمارية متنوعة - تجاري - إداري )، وبها عمارات إسكان حر منخفض التكاليف نموذج (3) غرف + صالة للوحدة بعدد 2064 وحدة.

كما تابع الوزير موقف الأعمال فيما يخص رفع أبراج كهرباء الضغط العالى القائمة بمواجهة مشروع بوابة السويس الجديدة، بجانب استعراض الإجراءات الجارية بإنشاء كوبرى لتسهيل حركة الدخول والخروج من المدينة.

وفي ختام الاجتماع وجه المهندس شريف الشربينى، بضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، لخدمة سكان محافظة السويس، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المقترحة، حيث إن مدينة السويس الجديدة، ستكون مقصد سكان محافظة السويس، للحصول على الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، وكذا الحصول على الخدمات المختلفة، والفرص الاستثمارية المتنوعة.

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