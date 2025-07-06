الأحد 06 يوليو 2025
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سياسة

العدل: 6 مرشحين للحزب بالإسكندرية و7 في القاهرة

عبد المنعم امام،فيتو
عبد المنعم امام،فيتو

كشف النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب عن عدد مرشحي الحزب فى بعض المحافظات منها 6 في الإسكندرية و7 في القاهرة، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع تحالف الطريق  والمستقلين وأحزاب أخرى.

 

وأكد  النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، من داخل غرفة العمليات المركزية بالحزب، الاستعدادات النهائية لتقديم أوراق عدد من مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

 

وأكد إمام أن الحزب سيدفع بـ6 مرشحين في محافظة الإسكندرية و7 مرشحين في القاهرة، وذلك في إطار التنسيق مع شركاء “العدل” في تحالف الطريق الديمقراطي، الذي يضم أيضًا حزبي الإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي الاجتماعي.

 

هناك مرشحون آخرون يتم تجهيز أوراقهم في محافظات مختلفة

 

وأشار إلى أن هناك مرشحين آخرين يتم تجهيز أوراقهم في محافظات مختلفة، ضمن خطة الحزب للتوسع في المنافسة على عدد من المقاعد الفردية في الدوائر الكبرى.

 

 تنسيقات واسعة مع عدد من المرشحين المستقلين وبعض الأحزاب السياسية

 

وأضاف رئيس الحزب أن “العدل” يجري حاليًا تنسيقات واسعة مع عدد من المرشحين المستقلين وبعض الأحزاب السياسية في عدد من الدوائر، بما يعزز فرص التحالف في خوض انتخابات فعالة وقائمة على التنوع والتكامل.

ويأتي ذلك في إطار استعدادات الحزب وتحالفه المدني الديمقراطي لتقديم بديل سياسي يعبر عن آمال المواطنين، ويعزز من حضور قوى المعارضة المدنية في الحياة السياسية والتشريعية

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