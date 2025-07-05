خريطة لجان الكشف الطبي على المرشحين في انتخابات الشيوخ 2025

تنشر فيتو قائمة بأماكن لجان الكشف الطبي علي المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تزامنا مع فتح باب الترشح اليوم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت فتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، اليوم السبت، لمدة 6 أيام حتى الخميس 10 يوليو 2025، على أن يتم تقديم الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير حيث يغلق باب التقديم في الثانية ظهرًا.

شروط الترشح في انتخابات الشيوخ

واشترط قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في المتقدم للترشح الشروط التالية:

أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

طريقة التقدم للترشح بالنسبة لنظام القوائم:

وتقدم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم كتابة على النموذج المعد لذلك محددًا به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه للقائمة وفقًا لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية.

ويجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم.

ويشترط في ممثل القائمة أن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين. يثبت التمثيل القانوني لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحًا به اسم ممثل قائمته، وأن للأخير وحده حق التعديل في القائمة.

تقدم طلبات القوائم على النموذج المخصص مع تحديد الرمز الانتخابي.

يكون لكل قائمة ممثل قانوني من خارج أعضائها، سواء كانت مكونة من حزب واحد أو أكثر، أو من مستقلين.

يجب أن يكون ممثل القائمة مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويثبت تمثيله بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحًا فيه أحقيته الوحيدة في تعديل القائمة.

تقديم نموذج الترشح مرفقًا بكشوف أسماء المرشحين الأساسيين والاحتياطيين وصفاتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.