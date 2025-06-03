الثلاثاء 03 يونيو 2025
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سياسة

تحالف الطريق الديمقراطي يرحب بالإفراج عن سجناء الرأي والتعبير

تحالف الطريق الديمقراطي،
تحالف الطريق الديمقراطي، فيتو

رحب تحالف الطريق الديمقراطي بإفراج  نيابة أمن الدولة العليا عن عدد من المحبوسين على خلفية قضايا مرتبطة بحرية الرأي والتعبير، في استجابة مشكورة من مؤسسات الدولة لدعوات القوى الوطنية، وتفعيلًا تدريجيًا لمخرجات الحوار الوطني.

موقف التحالف الديمقراطي من الإفراج عن سجناء الرأي

وثمن التحالف في بيان له  هذه الخطوة، وأضاف: نأمل ألا تكون استثناءً ظرفيًا؛ بل بداية لمسار مستدام يرسخ نهجًا عادلًا في التعامل مع كافة الحالات المرتبطة بالتعبير السلمي عن الرأي

أهمية تهيئة المناخ الديمقراطي


وأكد التحالف أن تفعيل آليات الإفراج والعفو، يُعد من ضروريات تهيئة المناخ السياسي المطلوب؛ خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية؛ بما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع ويدعم مسار الإصلاح السياسي.

واستكمل أن تحالف الطريق الديمقراطي نؤمن أن الإصلاح السياسي لا يُمنح؛ بل يُبنى بتراكم خطوات مسئولة تعكس إرادة حقيقية للانفتاح والتغيير، وإن كانت هذه المبادرة تمثل إشارة مهمة في هذا الاتجاه، فإننا نأمل أن تتلوها خطوات أوسع وأكثر شمولًا، تعيد الاعتبار لحرية الرأي، وتُرسخ مبادئ العدالة، وتفتح الطريق نحو إنهاء ملف المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بإبداء آرائهم بشكل كامل ونهائي، بما يعمق من قوة الجبهة الداخلية، والإيمان بأن المستقبل لا يُصنع إلا بمشاركة الجميع.

جدير بالذكر أن تحالف الطريق الديمقراطي تشكل مؤخرا بائتلاف مكون من أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والاصلاح والتنمية والعدل للوقوف ضد أي تهديدات للحياة الديمقراطية السليمة في البلاد.

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