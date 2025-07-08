متخصص في الشأن الإيرانى: وقف إطلاق النار بين تل أبيب وطهران لا يعني نهاية الحرب

أكد الدكتور أحمد النادي أستاذ الدراسات الإيرانية بكلية الدراسات الآسيوية بجامعة الزقازيق، أن الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة كشفت حقيقة مفادها أن الجميع يدعي الانتصار، بينما الجميع تكبد الخسائر، إلا أن الصورة الإعلامية لكل طرف لا تكشف حقيقة ما يجري على أرض الواقع.



إسرائيل دخلت المعركة بإيعاز من الولايات المتحدة الأمريكية

وأوضح الدكتور النادي فى تصريح لـ"فيتو"، أن إسرائيل دخلت المعركة بإيعاز من الولايات المتحدة الأمريكية، معتقدة أنها في نزهة عسكرية، إلا أنها تكبدت الكثير من الخسائر الفادحة الأكثر إيلاما من خسائرها في “طوفان الأقصى واحد” والأقصى اثنين".



الرد الإيراني كان عنيفا وغير متوقع

وأشار إلى أن الرد الإيراني كان عنيفا وغير متوقع، ووصل إلى العمق الاسرائيلي مستهدفا مواقع استراتيجية وحساسة.



منظومة القبضة الحديدية فشلت

وأضاف الدكتور أحمد النادي أن منظومة القبضة الحديدية فشلت والتدخل المكثف للولايات المتحدة الأمريكية نحو إعلان وقف القتال خاصة بعد أن طالت الضربات الإيرانية قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وواصل الدكتور النادي حديثه، قائلا: رغم مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين الإيرانيين إلا أن إيران تماسكت بل زاد ذلك من تمسكها ببرنامجها النووي، وتعليق تعاونها مع الوكاله الدولية للطاقة الذرية يمنحها مبررا استراتيجيا لتطوير برنامجها النووي عسكريا بعدما تخلى عنها المجتمع الدولي.



وقف إطلاق النار لا يعني انتهاء الحرب الإيرانية الإسرائيلية

واعتبر الدكتور أحمد النادي أن قرار وقف إطلاق النار لا يعني نهاية الحرب، ولكنها خطوة مؤقتة تهدف بالأساس إلى إتاحة الوقت لإسرائيل لترميم ما دمرته الضربات الإيرانية.

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