عبد المنعم سعيد: عودة الحرب بين إيران وإسرائيل واردة

قال الدكتور عبد المنعم سعيد الخبير الاستراتيجي وعضو مجلس الشيوخ إن كلا الطرفين فى حرب إيران وإسرائيل سيكونون متربصين ببعضهم البعض لفترة من الزمن وخاصة أن إيران لها ايدلوجية ومنزعجه للغاية مما حدث.

الحرب بين إيران وإسرائيل



وأضاف سعيد لـ"فيتو": من الوارد عودة الحرب ما بين إيران وإسرائيل، لافتا إلى أن المخابرات الأوربية قالت إنه حدث ضرر فى البرنامج النووى الإيراني ولكن لم يحدث تصفية للبرنامج كاملا.

وأشار سعيد أن الحديث عن أن البرنامج النووى الإيراني تأخر وإمكانية تحوله للقنبلة تأخر لشهور والأمريكان يقولون بأنها سنوات طويلة موضحا إلى أن الإيرانيين قالوا بأنهم أخلوا كل شىء ولا يوجد تدمير.

واستكمل سعيد: اليوم الأول للضرب الإسرائيلي كان هناك معاناة كبيرة فى إيران وخامنئى فى مكان مختفى والبعض أعلنت إسرائيل اغتياله مشيرا إلى أن إيران لديها القدرة تهديد إسرائيل مرة أخرى وهذا جزء من سبب وقف إطلاق النار، لأن الإيرانيين فعلوا شيئا ويبدو أنها الاستراتيجية الخاصة بهم بدأوا بالصواريخ الأقل كفاءة لكى يثبتوا أنهم يستطيعون الرد وبعد ذلك فى الأيام الأخيرة ضربوا بالطاقة الصاروخية الخاصة بهم كاملة والأكثر تقدما بالتالى درجة التدمير فى تل أبيب كانت أعلى مما تتصوره إسرائيل والأمريكان.



وأضاف سعيد، إسرائيل لم تكن تتوقع أن إيران تستطيع فعل هذه الضربة، لافتا إلى أن إسرائيل لديها أربع طبقات دفاع جوى السهام ومقلاع داوود والقبة الحديدية وغيره، موضحا إلى أن إيران بدأت فى إرسال صواريخ متقدمة وذات حمولة نسبية عالية هناك حوالى ٤٥٠ صاروخا أطلقوهم الايرانين وأصاب منهم عددا معينا فى إسرائيل وهذا هو الهدف، لافتا إلى أن صواريخ القبة الحديدية التى ترد صواريخ إيران أمر مكلف للغاية.

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن إسرائيل خسرت فى هذه الحرب وأيضا إيران ولو حسبت تكلفة الحرب على ايران بالعملة الصعبة وأيضا على إسرائيل ستكون التكلفة على إيران عشر أضعاف إسرائيل لكن الأمر أن هناك فارقا بأن المتوفين فى إيران يتم اعتبارهم شهداء لكن فى إسرائيل المفقود الأمر ثقيل لديهم، موضحا إلى أن من الممكن عودة أمريكا لضرب إيران مرة أخرى لكن اليقين بذلك يحتاج إلى معلومات كثيرة.

وأشار سعيد، أن الدور المصرى فى هذه الحرب ممتاز للغاية نحن نريد الاستقرار الإقليمي وندين من بدأ بالحرب وبالفعل تم إدانة إسرائيل بأنها بدأت الحرب وتم إدانة إيران أيضا عندما ضربت قاعدت العديد فى إيران رغم أنها كانت مجرد تمثيلية.

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