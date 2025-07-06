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رياضة

أهداف مباراة ريال مدريد ضد دورتموند في مونديال الأندية 2025 (فيديو)

أهداف مباراة ريال
أهداف مباراة ريال مدريد ضد دورتموند في مونديال الأندية 2025

مونديال الأندية، واصل ريال مدريد مشواره في مونديال الأندية بعدما تخطي عقبة دورتموند 3-2 في اللقاء الذي جمعهما علي ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

 

 

أهداف مباراة ريال مدريد ضد دورتموند

 ريال مدريد تقدم بالهدف الأول في مرمي دورتموند عن طريق جونزالو جارسيا بالدقيقة 10 بعد صناعة أردا جولر.

وجاء الهدف بعد عرضية من أردا جولر داخل منطقة الجزاء قابلها غونزالو جارسيا بتسديدة قوية على يمين حارس بروسيا دورتموند إلى داخل الشباك.

وعزز ريال مدريد تقدمه أمام دورتموند بالهدف الثاني عن طريق فران جارسيا بالدقيقة 20.

وجاء الهدف بعد عدة تمريرات وصلت عند أرنولد مررها إلى داخل منطقة الجزاء قابلها فران جارسيا بتسديدة أرضية قوية إلى داخل الشباك.

 

وقلص دورتموند الفارق بالهدف الأول بالدقيقة 90 + 2 عن طريق ماكسمليان بيير قبل أن يعزز كيليان مبابي تقدم الريال بالهدف الثالث بالدقيقة 90 + 4.

 

وقام الحكم بإشهار الكارت الأحمر للاعب ريال مدريد ديان هويسين بالدقيقة 90 + 6.

 

وقلص سيرجيو جيراسي الفارق بضربة جزاء بدورتموند الفارق بالدقيقة 90 + 8 لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد 3-2.

وبهذه النتيجة ضرب ريال مدريد موعدا ناريا في نصف نهائي مونديال الأندية 2025 ضد باريس سان جيرمان بعد فوز الأخير أمام  بايرن ميونخ 2-0 بدور ربع النهائي  .

 

 

وقام تشابي ألونسو بالدفع بالثنائي كيليان مبابي ومودريتش بالدقيقة 67 بدلا من أرنولد وجود بيلينجهام.

 

 

تشكيل ريال مدريد أمام دورتموند في كأس العالم للأندية


حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، دين هويسن، أنطونيو روديجر، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا، أردا جولر.


البدلاء: لونين، كارفاخال، ميليتاو، كيليان مبابي، لوكا مودريتش، رودريجو، لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، إبراهيم دياز، يوسف لخديم، جاكوبو، أسينسيو، شيما، فيكتور مينوز، ماريو مارتن.

 

 

تشكيل دورتموند أمام ريال مدريد 

الحارس الأساسي: جريجور كوبيل.

الدفاع: نيكلاس زوله- أنطون- رامي بن سبعيني.

خط الوسط: خوليان رييرسون- باسكال جروس- خوليان براندت- مارسيل سابيتزر- دانييل سفينسون.


الهجوم: سيرهو جيراسي- كريم أديمي.

 

 ويعد ريال مدريد النادي الأكثر تتويجًا بلقب كأس العالم للأندية بنظامها القديم، برصيد 5 ألقاب، يليه برشلونة بثلاثة، ثم بايرن ميونخ، كورينثيانز، وساو باولو بلقبين لكل منهم.

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقًا، تم توزيعهم على 8 مجموعات، حيث تأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي، وتقام الأدوار الإقصائية بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية المقررة في 13 يوليو على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي.

 

طريق ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025


وتأهل ريال مدريد إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على يوفنتوس الإيطالي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "هارد روك"، ضمن منافسات دور الـ16.

كان نادي ريال مدريد تأهل إلى الأدوار الإقصائية بعدما تصدر مجموعته الثامنة برصيد 7 نقاط، متفوقًا على الهلال السعودي صاحب المركز الثاني بـ5 نقاط، بينما غادر كل من سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي المنافسات من دور المجموعات.



 

 

تاريخ المواجهات بين ريال مدريد ودورتموند


التقى الفريقان في 16 مباراة سابقة قبل مواجهة ربع نهائي مونديال الأندية 2025، فاز الريال في 8 مباريات، بينما فاز دورتموند في 3 مباريات، وتعادل الفريقان في 5 مباريات. آخر تفوق واضح لدورتموند كان في عام 2013 عندما أقصى ريال مدريد من قبل نهائي دوري الأبطال.

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