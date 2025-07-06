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رياضة

فيفا يكشف عن رجل مباراة ريال مدريد ضد دورتموند في مونديال الأندية

ريال مدريد ضد دورتموند،
ريال مدريد ضد دورتموند، فيتو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن اللاعب الفائز بجائزة رجل مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، في منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

 

ونجح ريال مدريد في تحقيق الفوز على دورتموند بثلاثية لهدفين، ليحسم التأهل للدور نصف النهائي مونديال الأندية، بعد مباراة مثيرة أمام نظيره الألماني.

وحصل فران جارسيا لاعب ريال مدريد، على جائزة رجل المباراة أمام دورتموند، بعد ظهوره بمستوى مميز خلال مواجهة الفريقين.

وسجل لريال مدريد كل من جونزالو جارسيا، وفران جارسيا، وكيليان مبابي، في الدقائق 10، 20، والرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع على الترتيب.

وبتأهله للدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية، يضرب ريال مدريد موعدًا مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان باريس سان جيرمان تأهل لنصف النهائي بعدما حقق الفوز أمام بايرن ميونخ الألماني بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت.

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