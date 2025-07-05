خبير استراتيجي: إيران دجاجة تبيض ذهبًا للولايات المتحدة

كشف اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا والخبير الاستراتيجي، أن الحرب الايرانية الاسرائيلية الأخيرة تُعد مثالًا صارخًا على النزاعات التي يصعب تحديد الرابح والخاسر فيها، رغم الدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل، حيث أعلنت كل من إيران وإسرائيل انتصارهما، فيما أكدت واشنطن أنها دمرت البرنامج النووي الإيراني، ليتضح لاحقًا عدم دقة هذا الادعاء.

وأكد العمدة لـ فيتو أن كافة الأطراف المتورطة في النزاع قللت من حجم خسائرها، مشيرًا إلى أن إيران استهدفت العمق الإسرائيلي وقاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، ما يوضح أن الحرب لم تُسفر عن طرف منتصر بشكل قاطع.

وأضاف أن تطور الصراع بهذا الشكل ينذر بإمكانية تحوله إلى حرب عالمية ثالثة، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ قرار بوقف العمليات العسكرية، خصوصًا في ظل انشغال إسرائيل بملفات مفتوحة في غزة، وجنوب لبنان، واليمن، وسوريا.

وأشار العمدة إلى أن إيران اضطرت للرد على الضربات الإسرائيلية، خاصة بعد استهداف منشآتها النووية، وذلك لحفظ ماء وجهها أمام العالم من خلال ما وصفه بـ"الوعد الصادق 1 و2 و3"، والذي تمثل بإطلاق نحو 320 صاروخًا وطائرة مسيرة، موضحًا أن ما يحدث حاليًا هو حالة من الإيحاء بعدم الاستقرار الإقليمي، ما يبرر استمرار الوجود العسكري الأمريكي وتحقيق الأهداف الإسرائيلية في المنطقة عبر الدعاية السياسية والإعلامية.

وفي سياق متصل، قال العمدة إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإثبات أنها القطب الأوحد في النظام الدولي، من خلال هذه الحرب، وإرسال رسالة واضحة إلى الصين وروسيا بأن مصالحهم لن تتحقق على حساب النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط. و

أوضح أن وجود إيران بهذا الشكل يخدم المصالح الأمريكية، مضيفًا: "لولا وجود إيران كعدو محتمل، لما أنفقت دول الخليج مليارات الدولارات على شراء السلاح الأمريكي، وبالتالي أصبحت إيران هي الدجاجة التي تبيض ذهبًا للولايات المتحدة، من خلال قواعدها المنتشرة في المنطقة وصفقات الأسلحة الضخمة."

وختم العمدة تصريحه بالتأكيد على أن المنطقة تقف على صفيح ساخن، وأن الحل لا يكمن في التصعيد العسكري، بل في تحقيق توازن المصالح الإقليمية والدولية بما يمنع تكرار مثل هذه الحروب التي لا يربح منها أحد.

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