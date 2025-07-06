الأحد 06 يوليو 2025
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خارج الحدود

الأمم المتحدة: إسرائيل تنتهك القانون الدولي في غزة ويجب وقف تصدير السلاح لها

جرائم الاحتلال الإسرائيلي
جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان غزة، فيتو

أكد ألفارو لوبا توماس، مقرر الأمم المتحدة المعني بالنظام الدولي، في تصريحات خاصة لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن ما تمارسه إسرائيل في قطاع غزة يمثل انتهاكات صارخة ومخالفة للقانون الدولي، داعيًا إلى اتخاذ خطوات ملموسة للتنديد بالجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.

 

دعوة لوقف تصدير السلاح لإسرائيل

لوبا توماس طالب المجتمع الدولي بـوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدًا أن ما يجري في غزة "غير مقبول على الإطلاق"، ويشكل تهديدًا واضحًا لمنظومة العدالة الدولية.

 

رفض دولي متصاعد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي

وأشار إلى أن مواقف العديد من دول العالم باتت تدفع الدبلوماسية الدولية نحو رفض ما تمارسه إسرائيل من انتهاكات بحق المدنيين، ما يعكس تغيرًا في المزاج الدولي تجاه العدوان المستمر.

 

اتهام مباشر لإسرائيل

وأضاف أن إسرائيل تعمل بشكل ممنهج على تقويض النظام الدولي، داعيًا الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف دعمها العسكري لتل أبيب، باعتبار ذلك يسهم في استمرار الانتهاكات وعرقلة الجهود الدولية للسلام.

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