الأحد 06 يوليو 2025
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خارج الحدود

7 شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين غرب النصيرات

مخيم النصيرات، فيتو
مخيم النصيرات، فيتو

شهداء غزة، أفادت مصادر طبية في مستشفى العودة، اليوم الأحد، باستشهاد سبعة مدنيين، بينهم أطفال، إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في المنطقة الغربية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

 

استهداف الاحتلال الإسرائيلي في قصف جديد خيمة لعالات نازحة

ووفقًا للمصادر، فإن الغارة الإسرائيلية استهدفت خيمة مؤقتة لجأ إليها عدد من العائلات النازحة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، في وقت تتواصل فيه نداءات الاستغاثة لإنقاذ من تبقى من المصابين تحت الأنقاض أو في مواقع القصف.

 

سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة

ويأتي هذا الهجوم في سياق سلسلة متكررة من الاعتداءات على أماكن لجوء المدنيين داخل قطاع غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية متفاقمة نتيجة الاستهداف المستمر للمناطق الآهلة بالسكان وغياب الحماية للنازحين.

وناشدت الطواقم الطبية المؤسسات الدولية للتدخل العاجل ووقف استهداف المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان.

هذه المجزرة تأتي ضمن سلسلة من الهجمات التي طالت أماكن لجوء النازحين في القطاع منذ بداية الحرب.

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