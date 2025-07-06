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رياضة

اتحاد الطائرة يحدد موعد انطلاق منافسات الموسم الجديد للرجال والسيدات

الكرة الطائرة، فيتو
الكرة الطائرة، فيتو

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، موعد انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2025-2026.

 

اتحاد الطائرة يحدد موعد انطلاق منافسات الموسم الجديد للرجال والسيدات

وقرر مجلس الإدارة انطلاق موسم السيدات إعتبارًا من يوم 6 أكتوبر المقبل، على أن ينتهي يوم 3 مايو 2026، بينما ينطلق موسم الرجال إعتبارًا من يوم 20 أكتوبر، المقبل ويُختتم يوم 17 مايو 2026.

وأكد الاتحاد أن هذه المواعيد تم تحديدها بناءً على أجندة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

ومن ناحية أخرى، يلتقي منتخبنا الوطني لشابات الكرة الطائرة تحت 19 سنة، بقيادة مديره الفني إيهاب علي، نظيره الكرواتي في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة العالم، المقامة بتنظيم مشترك بين كرواتيا وصربيا خلال الفترة من 2 إلى 13 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السابعة والربع مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب مصر قد خسر في الجولتين الأولى والثانية أمام منتخبي كندا وألمانيا على الترتيب بنتيجة 3-1، قبل أن يفوز على نظيره التايلاندي بنفس النتيجة في الجولة الثالثة.

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